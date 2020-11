Online ist diese Collage bereits abrufbar. In der kommenden Woche soll sie auch im Tegut in Ranis zu sehen sein.

In diesem Jahr musste in Ranis improvisiert werden: Das Kürbisfest konnte coronabedingt nicht stattfinden, weswegen sich Melanie Zein etwas anderes ausdachte und für die Umsetzung den Verein Mittendrin in Ranis mit ins Boot holte. Statt des Kürbisfestes konnten Kürbisse geschnitzt werden. Die Ergebnisse werden in der kommenden Woche im Tegut präsentiert.