Ranis: Der Zein ist ein ausgezeichneter Betrieb

Ranis. Externe Prüfer bescheinigen dem Arbeitgeber Zein-Haustechnik in Ranis die Familienfreundlichkeit.

Als eins unter fünf weiteren Bäder gestaltenden Unternehmen in Deutschland hat Zein-Haustechnik aus Ranis kürzlich eine Auszeichnung als familienfreundlicher Arbeitgeber erhalten, berichtet der Inhaber Winfried Zein stolz. Ein Team der Bertelsmann Stiftung hatte Mitte Oktober 2020 das Firmengelände besucht, Fragebögen an die 15 Mitarbeiter ausgeteilt und Gespräche geführt. Das Ergebnis hat die externen Prüfer, die auch für die Handwerkskooperation SHK arbeiten, überzeugt und so haben die Stiftung und das Handwerkernetzwerk Urkunden ausgestellt. Diese erhielten die Zeins vor wenigen Tagen.

So sei man ein flexibler Arbeitgeber, der Gleitzeit anbiete, dabei auch Raum und Zeit für die Kinderbetreuung der Angestellten gebe und Mitarbeitergespräche führe – „eben dass das Zwischenmenschliche nicht zu kurz kommt“, wie der Chef sagt. Nicht nur das freundliche Auftreten nach Außen sei wichtig, sondern auch die Kommunikation innerhalb der Firma, fasst er zusammen. Und gibt zu: „Aber man wird ja auch betriebsblind.“ Da helfen dann solcherlei regelmäßige externe Betrachtung auf das Unternehmen ungemein.

Was habe Zein aus dem Besuch der Prüfer gelernt? „Das wir das Meiste richtig machen. Aber ich nehme mit, dass wir nicht nur weiterhin Teamgespräche führen, wo manches auch unausgesprochen bleibt oder untergeht. Sondern nun monatlich Einzelgespräche führen, um zu hören, wo der Schuh bei den Mitarbeitern drückt.“