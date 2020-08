Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ranis: Für die, die alles mit links machen

Am morgigen 13. August ist der internationale Tag der Linkshänder. Im Lädchen am Marktzentrum in Ranis hat man sich auf die Linkshänder eingestellt: In einer separaten Abteilung gibt es seit neuestem sämtliche Produkte, vor allem Schreibwaren, die Linkshändern den Alltag erleichtern sollen.