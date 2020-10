Regelschule Pößneck: Ältere und jüngere Schüler profitieren voneinander

In dieser altersgemischten Gruppe, Kernstufe II, lernen 12- bis 15-Jährige an der Regelschule in Pößneck zusammen.

Die Herbstferien stehen unmittelbar vor der Tür. Zeit um eine kleine Bilanz in der Regelschule Professor-Franz-Huth zu ziehen. Denn seit Beginn des Schuljahres lernen – bislang einmalig im Saale-Orla-Kreis – altersgemischte Gruppen in der weiterführenden Lernanstalt. Das neue Konzept weicht also das eher starre Klassenverbandssystem mit annähernd Gleichaltrigen auf.