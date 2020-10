Zwei Wochen lang verbrachte ein Berliner Ehepaar seinen Urlaub im Saale-Orla-Kreis und ist begeistert. Dabei war der erste Kontakt mit der Region ein Zufall.

Michael und Heike Mewes aus Berlin-Tegel waren im vergangenen Jahr mit ihrem Wohnmobil auf der Autobahn A 9 unterwegs in Richtung Bayern. Nach 300 Kilometern entschieden sie sich, einen Stellplatz zu suchen, vor allem für die drei Hunde an Bord.

Der Caravanstellplatz Burgk wurde angesteuert und man blieb über Nacht. Es sei seine erste Nacht in Thüringen gewesen und „irgendwie passte alles“, erinnert sich Michael Mewes. Es ging letztes Jahr zwar weiter nach Bayern, aber die Aussicht vom Saaleturm ins Thüringer Land blieb in Erinnerung.

Jetzt, wo Berliner unter Corona-Generalverdacht stehen und vielerorts auf Beherbergungsverbote stoßen, rückte Thüringen als Urlaubsziel wieder in den Fokus. Es ging wieder nach Burgk und von da über das Teichgebiet nach Pößneck, weil die Stadt gleich drei Wohnmobil-Stellplätze ausweist. „Der Platz am Freibad war die erste Wahl, weil hier die Natur hinterm Wohnmobil beginnt und wir mit unseren Hunden keinen stören“, erklärt das Ehepaar. Noch fehlen am Bad am Wald die stellplatzüblichen Ver- und Entsorgungseinrichtungen, aber die Station von Wolfgang Heintz in Nimritz ist schnell aufgesucht.

Dankbar waren die Hauptstädter für das Begrüßungsschreiben mit Info-Material der Stadt, welches Gästen von Mitgliedern des Kleingartenvereines Wald jeweils ans Fahrzeug gebracht wird. „Das hilft, sich zu orientieren und Tagesziele zu setzen“, so die Familie.

Dankesschreiben anBodo Ramelow

Das Stadtzentrum von Pößneck bekommt von den Berlinern durchweg gute Noten. Und die erste Original Thüringer Bratwurst am Stand vorm Kaufland wurde sofort mit fünf Sternen bewertet, was auch an der netten Bedienung gelegen habe. Insgesamt habe man nur tolle Thüringer in einem sehr schönen Bundesland kennengelernt. Das hat Michael Mewes auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) mit dem Dank dafür geschrieben, dass er sich in der Corona-Krise gegen das umstrittene Beherbergungsverbot entschieden habe.

Am Freitag standen die Altenburg und der Berggold-Werksverkauf auf dem Programm. Und in der Nacht ging es zurück in die Hauptstadt, weil Verpflichtungen warteten. „Durchaus möglich, dass wir in diesem Jahr nochmals Pößneck ansteuern, auf alle Fälle werden wir in Zukunft Stück für Stück Thüringen besuchen“, versichern die reisefreudigen Ruheständler aus Berlin.