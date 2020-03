Revierförster erinnert an Leinenpflicht für Hunde im Wald

In jüngster Zeit sind sowohl von Waldbesitzern, als auch von Jägern und Waldbesuchern Hinweise an den Strößwitzer Revierförster Torsten Veckenstedt herangetragen worden, dass einige Spaziergänger häufiger ihre Hunde ohne Leine im Wald laufen lassen. Das sei dem Thüringer Waldgesetz nach verboten, betont der Revierförster.

„Für Hunde, die nicht für dienstliche Zwecke genutzt werden, besteht eine Leinenpflicht“, sagt Veckenstedt mit ernster Mine. Zudem sei zu bedenken, dass gerade in den kommenden Wochen die Aufzuchtzeit für die im Wald lebenden Jungtiere ansteht.

„Nicht jeder Hund bleibt unbedingt immer im unmittelbaren Wirkungsbereich seines Halters, so dass es dabei durchaus auch zu ungewollten Störungen der Jungenaufzucht kommen kann“, erklärt er den Hintergrund.

Auch für die Hunde selbst gibt es Gefahren

Für den besten Freund des Menschen lauern selbst auch Gefahren. Der Vierbeiner könne zum Beispiel Teile von einer an Aujeszkyscher Krankheit verendeten Wildsau aufnehmen oder mit dieser in Kontakt kommen. „Wenn sich der Hund dabei mit den Erregern ansteckt, endet das für ihn mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit tödlich“, so Veckenstedt.

Nicht zuletzt könne der Hund beim Hetzen von Wild über eine befahrene Straße laufen und von einem Auto erfasst werden. „Solche Fälle sind wahrlich keine Seltenheit“, spricht der Revierförster aus Erfahrung.

Das Thüringer Jagdgesetz regelt zudem, das Jagdschutzberechtigte wildernde, nicht mehr zu kontrollierende Hunde erlegen dürfen. Hierzu reiche es aus, dass der Hund hetzt und in der Lage ist, das Wild zu beißen und zu reißen.

Veckenstedt appelliert deshalb an die Hundehalter mit den Worten: „Bedenken Sie bitte in Zukunft diese Hinweise und leinen Sie Ihren Hund zu seiner Sicherheit lieber an.“

Thüringen hat ein vergleichsweise strenges Regelwerk zum Führen von Hunden an der Leine. So müssen Halter das ganze Jahr über Hunde im Wald an der Leine führen, unabhängig von der Brut- und Setzzeit der dort lebenden Wildtiere. Das regelt das Thüringer Waldgesetz. Wer dagegen verstößt, muss mit einer empfindlichen Geldbuße von bis zu 2500 Euro rechnen.