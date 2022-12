Rudy Giovannini bald wieder in Pößneck

Pößneck. Humorvolles Weihnachtskonzert und familiäres Ambiente am 13. Dezember im Schützenhaus.

Der mitunter „Caruso der Berge“ genannte Sänger Rudy Giovannini ist am 13. Dezember mit einem Weihnachtskonzert im Pößnecker Schützenhaus zu Gast. Beginn an dem Dienstag nach dem 3. Advent ist um 17 Uhr, Einlass ist ab 15.30 Uhr. Seinen Fans wird von den Gastgebern ein „schöner und humorvoller Abend mit wohlklingendem Gesang“ versprochen.

Der Südtiroler Volksmusik-Star kommt regelmäßig ins Orlatal – einem aktiven Fanclub zuliebe. Seine meist ausverkauften Konzerte in Pößneck – ob in der Shedhalle, der Stadtkirche oder im Schützenhaus – locken mit ihrem besonderen familiären Ambiente insbesondere ältere Herrschaften aus ganz Mitteldeutschland in die Stadt.

Auf einen vollen Saal hofft der Fanclub auch dieses Mal. Bei ihm sind unter Telefon 0 36 47/41 48 34 auch Karten erhältlich. Weitere Vorverkaufsstellen sind die Stadtinformation und die Buchhandlung Am Markt in Pößneck.