Ruf nach höheren Fördersätzen für die Freiwilligen Feuerwehren im Saale-Orla-Kreis

Mit einem ganzen Katalog von Forderungen macht sich der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott für die Freiwilligen Feuerwehren im Saale-Orla-Kreis stark. Das Papier, das in der CDU-Landtagsfraktion entwickelt worden sei, sieht „zahlreiche Unterstützungsleistungen und Verbesserungen für die Arbeit der Wehren vor“, heißt es in einer Mitteilung.

Positionspapier mit Hinweisen und Problemen der Basis

„Die Kameradinnen und Kameraden brauchen mehr Unterstützung vom Land“, so Herrgott. „Ohne die Freiwilligen Feuerwehren geht beim Brand- und Katastrophenschutz im Saale-Orla-Kreis gar nichts.“ In schwierigen Zeiten komme es besonders auf den ehrenamtlichen Einsatz an.

„Viele Feuerwehren stehen für gesellschaftliche Verantwortung in unseren Dörfern und Städten. Diesen eine moderne, zeitgemäße Ausstattung zur Verfügung zu stellen, sie finanziell zu unterstützen und für eine gute Ausbildung zu sorgen, ist das Mindeste, was wir tun können. Wer hier spart, spielt mit dem Feuer“, erklärte Herrgott.

In das Positionspapier seien Hinweise und Problemanzeigen aus zahlreichen Gesprächen mit Feuerwehren aus dem Saale-Orla-Kreis eingeflossen, heißt es. Unter anderem will sich der CDU-Parlamentarier gemeinsam mit seiner Landtagsfraktion dafür einsetzen, dass Feuerwehrfahrzeuge mit höheren Sätzen gefördert werden und die Fördermöglichkeiten auch auf gebrauchte Feuerwehrfahrzeuge ausgeweitet werden.

Zusätzliche Zuweisung von 50 Euro pro Mitglied in den Einsatzabteilungen

Eine faire Finanzierung der Pflichtaufgabe Feuerwehr durch eine angemessene Integration in den Kommunalen Finanzausgleich habe sich Herrgott ebenso auf die Agenda geschrieben. Dies beinhalte auch eine zusätzliche Zuweisung von 50 Euro pro Mitglied in den Einsatzabteilungen der Feuerwehren. „Mit einer sogenannten Einsatz-Card wollen wir vergünstigte Angebote des Landes und der Kommunen beispielsweise für den öffentlichen Personennahverkehr, Schwimmbäder oder Museen so bündeln, dass Ehrenamtliche in Feuerwehren im Saale-Orla-Kreis maximal davon profitieren“, nennt Herrgott einen weiteren Punkt, der verschiedentlich schon seit Jahren in der Diskussion ist.

Den Nachwuchssorgen vieler Wehren will der CDU-Landtagsabgeordnete mit einer Erhöhung der Prämie für die Jugendfeuerwehr von 25 auf 50 Euro pro Kopf entgegenwirken. „Oberstes Ziel muss es sein, mehr junge Menschen für ein Engagement bei der Feuerwehr zu begeistern“, resümierte Herrgott.

Das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises teilte am Dienstag auf Anfrage mit, dass im Orlatal und Oberland bei der jüngsten Zählung 60 Feuerwehren mit 132 Feuerwachen erfasst worden seien. Die schnelle Truppe zählte Ende 2019 insgesamt 2510 Freiwillige, darunter 208 Frauen. In 41 Jugendfeuerwehren seien 490 Kinder und Jugendliche gemeldet gewesen.

Näheres zu den Freiwilligen Feuerwehren im Saale-Orla-Kreis findet sich unter https://kfv-saale-orla.de