In Saalburg trugen zwei Angler Betäubungsmittel bei sich, als die Polizei sie kontrollierte (Symbolbild).

Saalburg. In der Wetterabucht konnten die Polizeibeamten zwei Angler des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz überführen.

Am Dienstag gegen 14.30 Uhr sind zwei Angler an der Wetterabucht in Saalburg bei einer Routinekontrolle aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, trugen die beiden 36-Jährigen Betäubungsmittel bei sich.

Gegen die Angler wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

