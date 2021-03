Saale-Orla-Kreis: Arbeitslosenquote unverändert bei 5,5 Prozent

Im Saale-Orla-Kreis sind derzeit 2.359 Menschen arbeitslos gemeldet – 19 mehr als vor einem Monat und 276 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote hat sich im Vergleich zu Ende Januar nicht verändert und liegt bei 5,5 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 4,9 Prozent. Das geht aus den am Dienstag veröffentlichten Arbeitsmarktdaten der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera hervor.

Die Arbeitslosigkeit im Orlatal ist nach wie vor höher als jene im Oberland. So werden von der Agenturgeschäftsstelle Pößneck derzeit 1284 Arbeitslose betreut. Die lokale Arbeitslosenquote beträgt unverändert 6,3 Prozent. Im Schleizer Agenturbezirk sind 1075 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Hier wird eine Arbeitslosenquote von 4,8 Prozent ausgewiesen, zuvor waren es 4,7.

Wie schon in der Zeit davor saßen im Februar deutlich mehr Männer als Frauen zu Hause – die Herren bilden derzeit 55,5 Prozent aller arbeitslos gemeldeten Personen im Saale-Orla-Kreis. Im Orlatal sind 46,1 Prozent aller Arbeitslosen fünfzig Jahre und älter, im Oberland 50,6 Prozent.

Die Zahl der Arbeitslosen in Betreuung des Jobcenters Saale-Orla-Kreis ist binnen eines Monats um 17 auf 971 Personen gestiegen. Versorgt werden derzeit 1.852 Bedarfsgemeinschaften mit insgesamt 2.325 Beziehern von Hartz IV – diese beiden Kennwerte sind nach Angaben der Agentur zumindest niedriger als vor einem Jahr.

Kurzarbeit nach wie vor ein Thema

Firmen und Einrichtungen aus der Region haben im Februar 196 freie Stellen neu ausgeschrieben. Im Saale-Orla-Kreis sind derzeit rund 800 Jobs zu haben.

Andererseits ist Kurzarbeit nach wie vor ein Thema. Im Februar haben 58 Unternehmen aus dem Saale-Orla-Kreis neu angezeigt, dass sie zu diesem Arbeitsmarktinstrument greifen müssen. Konkret betroffen seien 688 Beschäftigte. Seit April 2020 haben somit 1.461 Firmen und Einrichtungen des Orlatales und Oberlandes für 15.594 Arbeitnehmer Kurzarbeit angemeldet.

Beim Blick über den Tellerrand ist festzustellen, dass die Arbeitslosigkeit im Saale-Orla-Kreis deutlich geringer als im Bund (6,3 Prozent), im Osten und in Thüringen (6,4 Prozent) ist. In der Nachbarschaft haben nur das Saale-Holzland sowie die Kreise Hof und Kronach bessere Werte. In Saalfeld-Rudolstadt (6,6 Prozent) oder in Gera (8,8 Prozent) sind die Arbeitslosenquoten derzeit höher als im Durchschnitt des Bundes und des Landes.