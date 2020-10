Die von den Regierungschefs der Länder und der Bundeskanzlerin getroffene Verständigung, im November mit bundesweit einheitlichen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie vorzugehen, stößt im Saale-Orla-Kreis auf Zustimmung. Auch wenn die konkrete Umsetzung Ländersache ist, sei das koordinierte Vorgehen aus Sicht des Landratsamts richtig.

„Zweifelsohne kann es niemandem gefallen, wenn das öffentliche Leben derart eingeschränkt wird, aber die enormen Zuwachsraten bei den Infektionszahlen, die sich zeitverzögert in den Krankenhäusern und leider auch bei den Todeszahlen niederschlagen werden, machen ein schnelles und entschlossenes Handeln zwingend erforderlich“, wird Landrat Thomas Fügmann (CDU) in einer Mitteilung zitiert.

„Zeichen der Solidarität“

Auch wenn man über einzelne Aspekte der Vereinbarung streiten könne, sei es das richtige Signal, nun gemeinsam vorzugehen. „Es sind ohne Frage harte Maßnahmen. Manches wirkt aus Sicht des ländlichen Raums, der zumeist weniger stark betroffen ist, vielleicht sogar zu streng, aber wir sollten es einfach als Zeichen der Solidarität mit den Städten zugunsten einer einheitlichen Regelung für ganz Deutschland sehen“, so Fügmann.

Wie genau die Beschlüsse in Thüringen umgesetzt werden, war am Donnerstag Thema einer Telefonkonferenz von Vertretern der Landesregierung mit Verantwortungsträgern der Landkreise und kreisfreien Städte. Darin wurde bekräftigt, dass die am 20. Oktober unterzeichnete Verordnung weiter Bestand hat. Die nun beschlossenen Einschränkungen sollen in einer zusätzlichen Verordnung niedergeschrieben werden. Verkündet wird diese voraussichtlich am Sonntag, 1. November, ehe sie am Montag in Kraft tritt.

Bildungsangebote nicht betroffen

Während die Verbote unter anderem zahlreiche Angebote mit Unterhaltungscharakter, wozu auch Museen zählen, oder die Möglichkeiten zum Sporttreiben betreffen, gibt es auch Vieles, was im bisherigen Maßstab erlaubt bleibt. Insbesondere betrifft das alle Bildungseinrichtungen. Neben Schulen inklusive Sportunterricht und Kindergärten sollen etwa Fort- und Weiterbildungsangebote, Fahrschulen, Musikschulen, Volkshochschulen oder auch Bibliotheken dazu zählen.

Seitens der Landesregierung wurde angekündigt, dass auch Beratungsangebote, Spielplätze, Tagespflegeeinrichtungen, Kinder- und Jugendtreffs, Mutter-Kind-Heime, Werkstätten für Behinderte oder therapeutische Einrichtungen, wie Logopädie oder Physiotherapie nicht unter das Verbot fallen.

Das Demonstrationsrecht sowie die Religionsfreiheit bleiben unberührt und auch für Beerdigungen und Hochzeiten soll eine Lösung gefunden werden.