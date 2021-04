Saale-Orla-Kreis: Frühjahrsbelebung mit Coronabremse auf dem Arbeitsmarkt

Pößneck/Schleiz. Die Arbeitslosenquote des Saale-Orla-Kreises verringert sich per Ende April auf glatt fünf Prozent.

Per Ende April meldet die Agentur für Arbeit Altenburg-Gera insgesamt 2.151 Arbeitslose im Saale-Orla-Kreis. Das sind zwar 108 Betroffene weniger als Ende März, aber 32 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote des Saale-Orla-Kreises liegt bei glatt fünf Prozent. Das sind 0,3 Prozentpunkte weniger als vor einem Monat.

Sowohl im Orlatal als auch im Oberland sitzen nach wie vor deutlich mehr Männer als Frauen zu Hause. Vor allem im Vergleich zum April 2020 fällt für den gesamten Saale-Orla-Kreis ein drastischer Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit auf, was mit coronabedingt geringeren Qualifizierungsmöglichkeiten erklärt wird. Im Oberland ist mehr als die Hälfte der Menschen ohne sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 50 Jahre und älter.

Im Detail ist die Zahl der Arbeitslosen, die vom Schleizer Arbeitsamt betreut werden, wieder geringer als 1000 und beträgt per Ende April 973. Als Oberland-Arbeitslosenquote wird 4,3 Prozent ausgewiesen. Bei der Agentur in Pößneck sind 1178 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote für das Orlatal liegt bei 5,8 Prozent.

Kurzarbeit bleibt ein Thema

Firmen und Einrichtungen haben in den vergangenen Wochen 225 neue freie Stellen gemeldet. Aktuell bietet die Agentur insgesamt 886 Jobs im Saale-Orla-Kreis an.

Die gewisse Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt hat die Hartz IV beziehenden Arbeitslosen noch nicht erreicht. Deren Zahl ist mit 998 derzeit um 24 höher als vor einem Monat. Die Zahl der sogenannten Bedarfsgemeinschaften in Betreuung des Jobcenters Saale-Orla liegt aktuell bei insgesamt 1870.

Corona wirkt sich nach wie vor ungünstig auf die Wirtschaft aus. So haben im April dreizehn weitere Unternehmen erstmals Kurzarbeit angezeigt. Von der Zwangspause sind 127 Beschäftigte betroffen, so die Agentur in ihrem am Donnerstag veröffentlichten regionalen April-Arbeitsmarktbericht.

Beim Blick über den Tellerrand ist festzustellen, dass die Arbeitslosigkeit im Saale-Orla-Kreis deutlich geringer als im Bund (6,0 Prozent) und in Thüringen (6,1) ist. In der Nachbarschaft haben nur das Saale-Holzland sowie die Kreise Hof und Kronach bessere Werte. In Saalfeld-Rudolstadt (6,3) oder in Gera (8,6) sind die Arbeitslosenquoten derzeit höher als im Durchschnitt des Bundes und des Landes. Auch vor dem thüringischen Leuchtturm Jena (6,0) muss sich der Saale-Orla-Kreis nicht verstecken.