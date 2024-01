Im Februar wird mit sieben Faschingsveranstaltungen nach Schlettwein gelockt

Pößneck-Schlettwein Der CCS-Jahresauftakt steigt am 6. Januar mit 24 befreundeten Vereinen aus Thüringen und Sachsen.

Der Carnevalsclub Schlettwein ist einer der am besten vernetzten kulturell-karnevalistischen Vereine in Pößneck und Umgebung sowie im Saale-Orla-Kreis. Ausweis dessen ist das Gardetreffen, mit welchem der CCS seit jeher ins Jahr startet. So werden am Sonnabend, 6. Januar, zur nächsten Veranstaltung dieser Art Vertretungen von nicht weniger als 24 Vereinen im Schlettweiner Bergschlösschen erwartet. Neben etlichen Karnevalisten aus dem Saale-Orla-Kreis folgen auch welche aus benachbarten Kreisen wie Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Holzland sowie aus dem Vogtland dem Ruf in den Pößnecker Orts- und Stadtteil.

Wer eine Karte für den Abend ergattert hat, werde ein „buntes Programm“ erleben, teilt der CCS mit. Tickets gibt’s allerdings seit Wochen nicht mehr. Das Gardetreffen war wie so oft im Laufe der Zeit früh restlos ausverkauft.

Sieben eigene Veranstaltungen und viele andere Termine

Den Rest des Monats Januar werden die aktuell rund 170 Mitglieder des Vereines, darunter rund siebzig Kinder und Jugendliche, mit Übungen und Vorbereitungen auf die tollen Tage verbringen, die sich wie immer nicht nur auf die knappe Woche zwischen Weiberfastnacht und Aschermittwoch beschränken werden. Immerhin hat die Gefolgschaft des Prinzenpaares Babett I. und Thomas IV. sieben eigene Veranstaltungen sowie die Faschingsumzüge in Nimritz (27. Januar), Neustadt (11. Februar) und Pößneck (12. Februar) zu bestreiten. Außerdem seien mit zahlreichen Mitgliedern bis in den März hinein knapp dreißig auswärtige Termine zu bestreiten.

„Lachen bis der Arzt kommt“ lautet das Motto der 42. Saison des Carnevalsclubs Schlettwein, und einen Vorgeschmack dazu gab es am 11.11. zum Pößnecker Rathaussturm, an welchem sich der CCS zum zweiten Mal beteiligt hatte. Foto: Hartmut Bergner / OTZ

Im vereinseigen-städtischen Bergschlösschen steigen in der 42. Saison des Carnevalsclubs Schlettwein unter dem Motto „Lachen bis der Arzt kommt“ konkret folgende Veranstaltungen:

Sonntag, 4. Februar, 14 Uhr: Kinderfasching

Donnerstag (Weiberfastnacht), 8. Februar, 19 Uhr: Weiberfasching

Samstag, 10. Februar, 19.30 Uhr: Hauptveranstaltung

Montag (Rosenmontag), 12. Februar, 19.30 Uhr: Jubiläumsveranstaltung 35 Jahre Prinzengarde und Rosenmontagsball

Samstag, 17. Februar, 19.30 Uhr: 1. Gala-Abend

Sonntag, 18. Februar, 14 Uhr: Seniorenfasching;

Samstag, 24. Februar, 19.30 Uhr: 2. Gala-Abend

Der CCS verspricht „stimmungsvolle und unvergessliche Veranstaltungen“ mit seinen nunmehr dreizehn Gruppen und empfiehlt den Interessierten, sich Karten im Vorverkauf zu sichern oder zu reservieren. Das ist zum Vorverkaufsabend am 14. Januar ab 18 Uhr im Bergschlösschen, unter Telefon 03647/421475 oder per E-Mail an tickets@schlettwein.de möglich.

Es ist auch wieder ein Tanzmariechen am Start

Neu im CCS sind vor allem die Wildberries. Es handele sich um eine neue Frauentanzgruppe mit Damen mittleren Alters, wie es heißt. Ebenso habe man nach einer dreijährigen Durststrecke wieder ein Tanzmariechen. Die zehnjährige Nele werde zum Gardetreffen ihren ersten Auftritt feiern. Der Elferrat, die Prinzen- und die Jugendprinzengarde, die Funken- und die Jugendfunkengarde, die Bänkelsänger, die Frauen- und die Kindertanzgruppe, das Männerballett, die Harlekins sowie die Tanzgruppen Flash und Young Blood wären die weiteren närrischen Gliederungen des Vereines.

Den CCS gibt es seit 1982. Foto: Marcus Cislak

Die Zahl seiner Mitglieder ist binnen eines Jahres noch einmal deutlich gestiegen. Gerade die Nachwuchsarbeit des CCS sei sehr gefragt. Für die Kindertanzgruppe habe man zurzeit mehr Anfragen, als Mädchen und Jungen aufgenommen werden können.

Längst arbeitet der CCS-Vorstand um den mittlerweile langjährigen Präsidenten Yves Günther an den weiteren Veranstaltungen des Jahres. „Nach der Karnevalssaison wird am 30. April wieder die Walpurgisnacht ausgerichtet, und im Herbst 2024 wird es ein ganz besonderes Highlight geben“, lautet sein Ausblick. „Vom 5. bis 14. Oktober wird in unserem Pößnecker Ortsteil das 950-jährige Bestehen des Dorfes gefeiert. Es wird über mehrere Tage unter der Federführung des CCS zahlreiche Attraktionen für Jung und Alt geben, und am Kirmessonntag wird ein großer Festumzug veranstaltet.“