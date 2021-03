Saale-Orla-Kreis: Mit dem Wanderbus ans Thüringer Meer

Pößneck/Schleiz/Bad Lobenstein. Saison 2021 der Mühlenfähre am Hohenwartestausee beginnt am Gründonnerstag.

Urlaubsreisen sind in Zeiten von Corona nur eingeschränkt möglich und nicht wirklich zu empfehlen. Dafür bietet sich die Chance, die Heimat neu zu entdecken. Daran erinnert das regionale Nahverkehrsunternehmen Kombus.

„Einen von Anfang an entspannten Ausflug in die Natur beginnt man am besten mit einer stressfreien Anreise per Bus oder Bahn“, meint Kombus-Geschäftsführer Bert Hamm. „Unsere Wanderbusse sind ab 1. April wieder zu den Wanderregionen am Thüringer Meer unterwegs“, teilt er mit. Der zertifizierte Qualitätswanderweg und zahlreiche lokale Rundwanderwege würden ideale Voraussetzungen für jeden Anspruch anbieten.

Bäckerei liefert Proviant direkt in den Bus

Fährt man mit dem Wanderbus an den Hohenwartestausee, dann müsse man nicht einmal selbst Proviant mitschleppen. Die Saalfelder Bäckerei Räthe liefere auf Bestellung, telefonisch oder online über die Kombus-Internetseite, ein Genusspaket direkt in den Wanderbus, so Bert Hamm. „Wählbar sind drei Angebote, die nach Aussichtspunkten am Stausee benannt sind und aus frischen regionalen Produkten gefertigt werden“, heißt es.

Der Wanderbus fährt bis 31. Oktober zweimal täglich ab Saalfeld rund um den Hohenwartestausee. Erholungsuchende aus dem Oberland können den Wanderbus Thüringer Meer mit der Kombus-Linie 620 ab Bad Lobenstein mit Umstieg in Ziegenrück erreichen. An der Ottermühle wurde eine zusätzliche Haltestelle für den Wanderbus Thüringer Meer eingerichtet. Von hier aus könne man beispielsweise Wanderungen zur Ziemstalbrücke und zur Wysburg starten.

Die Radfahrer kommen bei Kombus nicht zu kurz, heißt es weiter in einer Mitteilung des Nahverkehrsunternehmens mit Sitz in Saalfeld. Ab Karfreitag sind Regionalbusse an den Wochenenden und Feiertagen mit Fahrradgepäckträgern für bis zu fünf Fahrrädern ausgestattet. Auf ausgewählten Linien und Fahrten sind auch Busse mit Fahrradanhängern im Einsatz, zum Beispiel auf der Kombus-Linie 405 von Saalfeld nach Neuhaus. Attraktive Verbindungen für Radfahrer seien unter anderen auch die Linien von Schleiz nach Jena, Gera und Bad Lobenstein oder von Saalfeld nach Neustadt. Durch eine rechtzeitige Anmeldung könne man sich seinen Platz im Voraus sichern.

Das Bus-und-Bike-Angebot der Kombus reiche über die Ländergrenze nach Bayern hinaus. Die Thüringer-Meer-Linie verbinde die Region Schleiz/Bleichlochstausee/Bad Lobenstein mit der Kurstadt Bad Steben. „Die Thüringer-Meer-Linie fährt ab Karfreitag an den Wochenenden und Feiertagen dreimal nach Bad Steben und zurück“, so Kombus-Betriebsleiter Mike Wunder. Ab Mai schließe die Thüringer-Meer-Linie auf das Radbusnetz „Frankenwald und Fichtelgebirge mobil“ auf.

Mund-Nasen-Schutz und Abstand weiterhin Pflicht

Aber zurück an den Hohenwartesausee: Hier startet am Gründonnerstag der Fährbetrieb auf der Mühlenfähre. Thüringens einzige Autofähre verbindet im April und im Oktober jeweils von 9 bis 18 Uhr sowie in den Sommermonaten von 8 bis 19 Uhr die Anlegestellen Linkenmühle im Saale-Orla-Kreis und Altenroth in Saalfeld-Rudolstadt.

Weiterhin Pflicht bei der Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs ist der Mund-Nasen-Schutz sowie ein größtmöglicher Abstand zu fremden Mitreisenden. „Unter diesen Voraussetzungen sind Ausflüge mit Bus und Bahn auch in der aktuellen Situation eine entspannte Mobilitätsalternative“, ist Kombus der Meinung.

Nähere Informationen zu allen Wander- und Fahrradbus-Angeboten gibt es in den Kombus-Servicezentren, wo auch Broschüren ausliegen, telefonisch unter der Nummer 0 36 71/52 51 999 oder rund um die Uhr im Internet unter www.kombus-online.eu/angebote.