Saale-Orla-Kreis: Mit Musik, Tieren und Kunst oder auch in der Wärme entspannen

Meister Lampe kann man am Samstag zum Saisonauftakt der Kleintiermärkte in Triptis in die Augen schauen.

Die Top-5-Veranstaltungstipps der Redaktion für das Wochenende im Saale-Orla-Kreis

1. Neujahrskonzert in Pößneck

Im Pößnecker Schützenhaus ist am Sonntag, 7. Januar, ab 16 Uhr das Pößnecker Neujahrskonzert 2024 zu erleben. Auf der Bühne steht das Orchester Franz‘L. aus Weimar. Musikalisches Motto ist „Wiener Praterleben und Berliner Luft“. Die Besucher können mit „Hits und Melodien aus Operette und Tonfilm“ rechnen. Solisten sind Jeanette Oswald und Alexander Voigt, zwei temperamentvolle Sänger mit wunderschönen Stimmen von der Staatsoperette Dresden. Versprochen wird „ein unvergessliches Neujahrskonzert mit beschwingten Melodien für gute Laune“.

2. Kleintiermarkt in Triptis

Der Rassegeflügelzuchtverein 1892 Triptis startet am Samstag, 6. Januar, unter anderem mit Tauben und Kaninchen in die 50. Saison der Triptiser Kleintiermärkte. Auf dem Gelände und in den Hallen im Bereich Am Wassergarten sind interessierte Besucher ab 7.30 Uhr willkommen. Ausklang der Veranstaltung ist gegen Mittag. Marktleiter ist der Vereinsvorsitzende Volker Brömel.

Das Orchester Franz’L. aus Weimar begeistert immer wieder die Genießer gepflegter Musik aus dem Saale-Orla-Kreis. Foto: Guido Werner / Archiv

3. Sonderausstellung auf Schloss Burgk

„Ein Künstlerleben zwischen Provinz und Prominenz“ lautet das Motto einer noch bis 18. Februar laufenden Sonderausstellung zu Ehren der Löhmaer Künstlerin Heike Stephan auf Schloss Burgk. Zu sehen ist eine Auswahl ihrer vielseitigen und ausdrucksstarken Arbeiten, die von hoher handwerklicher Qualität zeugen. Am Wochenende sind Besucher jeweils zwischen 11 bis 16 Uhr willkommen.

4. Neujahrs-Rock in Remptendorf

Rockig ins neue Jahr – dazu lädt der Freizeit-Sport-Verein 1999 Remptendorf am Samstag, 6. Januar, ab 21 Uhr ins Vereinshaus ein. Die Interessengemeinschaft feiert das 25-jährige Bestehen. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres konnte die Band Swagger verpflichtet werden, mit der es eine Tanzveranstaltung voller Show-Höhepunkte geben werde.

5. Gepflegt relaxen in Bad Lobenstein

Die Ardesia-Therme, das Kurmittelhaus im Herzen des Moorbades Bad Lobenstein, ist immer wieder ein Besuch wert. Das Thermalbad für Jung und Alt mit Wasserattraktionen ist am Wochenende jeweils von 9 Uhr (mit Sauna jeweils ab 10 Uhr) bis 22 Uhr geöffnet.