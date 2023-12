Per App für Smartphones und Tablets gibt es jetzt im Saale-Orla-Kreis praktische Lebenshilfe für Neuankömmlinge.

Integrationshilfe Saale-Orla-Kreis nimmt Vorreiterrolle in Thüringen ein

Schleiz Mit einer auch ohne Internet funktionierenden App gibt es eine neue Informationsplattform mit praktischen Hilfen für den Lebensalltag.

Bundesweit wird sie bereits von rund 100 Städten und Landkreisen genutzt, in Thüringen aber nimmt der Saale-Orla-Kreis eine Vorreiterrolle ein: Kurz vor dem Jahresende wurde für den Landkreis die Integreat-App freigeschaltet. „Die insbesondere für Smartphones ausgelegte Anwendung bündelt übersichtlich die wichtigsten Informationen zum Leben in einer bestimmten Region und ist damit ein sinnvolles Hilfsmittel für Menschen, die sich in einer neuen Umgebung zurechtfinden müssen“, teilt die Kreisverwaltung dazu mit.

Im Saale-Orla-Kreis soll die Integreat-App, die vom Integrationsverein „Tür an Tür“, der Technischen Universität München sowie dem Sozialreferat der Stadt Augsburg entwickelt wurde, vor allem die Integration Geflüchteter unterstützen. Ebenso könne sie zugewanderten Arbeitskräften und selbst Menschen, die innerhalb Deutschlands umziehen, dabei helfen, schnell die richtigen Anlaufstellen für die wichtigsten Anliegen zu finden.

Eigenständigkeit erhöhen

„Für viele Asylsuchende und anerkannte Geflüchtete ist die Integreat-App die erste Informationsplattform. Gleichzeitig ist sie eine digitale Unterstützung für die Integrationsarbeit“, sagt Holger Wetzel, der zuständige Fachdienstleiter im Landratsamt Saale-Orla-Kreis, und erklärt: „Wenn jemand beispielsweise einen Arzttermin benötigt, kann er sich die nötigen Informationen hierzu selbstständig über die App holen, die sonst über unsere Sozialarbeiter erfragt würden. Wir sind ja trotzdem noch da, aber so wird die Eigenständigkeit der Menschen erhöht und unsere Sozialarbeiter können sich auf die wichtigen Aufgaben konzentrieren.“

Die Integreat-App für den Saale-Orla-Kreis beinhaltet wesentliche Auskünfte zu Themen wie Alltag, Wohnen, Arbeit oder Gesundheit. Neben wichtigen Kontakten oder Informationen zu Dingen wie Heizen, Lüften und Energiesparen klärt die App beispielsweise auch über Grundwerte für das Zusammenleben in Deutschland auf. Weitere Vorteile der App sind laut Mitteilung, dass sich der Informationsgehalt stets auf dem aktuellen Stand halten lasse und dass sie auch ohne Internetverbindung genutzt werden kann. Zu finden ist die kostenfreie Integreat-App in allen geläufigen Vertriebsplattformen für Apps, wie Google Play oder dem App Store von Apple.