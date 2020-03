Saale-Orla-Kreis: Pandemiestabs-Chef bittet um Blutspenden

Der Coronavirus lässt dem Saale-Orla-Kreis eine Verschnaufpause, jedenfalls mit Blick auf die Infektionszahlen. Das teilte das Schleizer Landratsamt am Dienstag mit. Demnach gibt es keine neuen Corona-Fälle. Zuletzt war von neun Betroffenen die Rede. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Pandemiestabs-Chef Torsten Bossert verwies in der Verlautbarung auf einen anderen Aspekt der öffentlichen Gesundheit, der selbst in Krisenzeiten nicht vernachlässigt werden dürfe. „Blutspenden müssen zwingend weiter durchgeführt werden“, sagte er. „Blutkonserven sind nur für wenige Wochen haltbar. Daher benötigen die Kliniken dringend Nachschub.“

Um das in der Praxis auch möglich zu machen, gebe es für Blutspende-Räume eine Sonderregelung. „Mit ausreichendem Abstand dürfen mehr als zwei Personen anwesend sein“, so Bossert.

Separater Eingang für Blutspendebereich

Die nächste Blutspendeaktion des Deutschen Roten Kreuz im Saale-Orla-Kreis findet am Montag, 30. März, von 14.30 bis 19 Uhr in der Volkssolidarität in Neustadt statt. „Es wird einen separaten Eingang geben und um den Kontakt mit den Bewohnern zu vermeiden, wird der Blutspendebereich mit Folie abgetrennt“, kündigt DRK-Mitarbeiterin Silvia Preußer an.

Ein weiterer Termin wäre der 1. April von 16 bis 20 Uhr in Ruppersdorf, wobei hier noch nicht abschließend geklärt sei, wo die Blutspende besser aufgehoben sei – im Birkenhof oder in der Schule. Es gehe um ausreichend große Räumlichkeiten zwecks Einhaltung vorgeschriebener Abstände. Das gelte auch für die Blutspende, die am 3. April in Oettersdorf planmäßig in der Deutschen Eiche stattfinden soll. Ein weiterer DRK-Termin wäre der 9. April in der Kindertagesstätte Zwergenland in Tanna.

Auch die Johanniter sammeln weiterhin Blutspenden. So sind gesunde Freiwillige ab 18 Jahren bereits am Freitag, 27. März, zwischen 16 bis 19 Uhr in der Feuerwehr in Neustadt willkommen.

Die Corona-Hotline der Kreisverwaltung, Telefon , ist montags bis freitags von 8 bis 18 sowie samstags und sonntags von 9 bis 13 Uhr erreichbar.