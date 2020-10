Ranis/Schleiz. Einduschen, Kleidungswechsel und Zäune sollen die Afrikanische Schweinegrippe in der Landwirtschaft fern halten.

Saale-Orla: Tierseuchenübung in den Startlöchern

In der kommenden Woche wird eine landesweite Tierseuchenübung stattfinden. Darüber informierte auf Nachfrage der Amtstierarzt des Saale-Orla-Kreises, Lutz-Peter Klendauer. Noch sei die Afrikanische Schweinepest (ASP) nicht in Thüringen angekommen. 49 Seuchenfälle gibt es inzwischen in Brandenburg, wie beim Tierseucheninformationszentrum aufgeschlüsselt wird.