Sandra Smailes zum dritten Mal im Kreistag

Sandra Smailes gehört wieder dem Kreistag des Saale-Orla-Kreises an. Die 42-jährige Christdemokratin aus Remptendorf rückt für den bisherigen CDU-Fraktionsvorsitzenden Stefan Gruhner nach, der sein Mandat Anfang des Jahres aufgrund seines beruflichen Wechsels nach Berlin niedergelegt hat. Sandra Smailes wurde in der jüngsten Sitzung des Kreistages von Landrat Thomas Fügmann (CDU) im Ehrenamt des Kreistagsmitgliedes verpflichtet.

Dem Gremium gehörte die Öffentlichkeitsarbeiterin der Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein und freie Journalistin schon zwei Mal an, nämlich von 2004 bis 2009 sowie von 2014 bis 2019. „Ich freue mich, wieder dem Kreistag angehören zu dürfen“, sagte die studierte Politikwissenschaftlerin und verheiratete Mutter zweier Kinder. In welchen Kreistagsausschüssen sie die CDU-Fraktion künftig vertreten wird, steht noch nicht fest. Kommunalpolitische Verantwortung trägt Sandra Smailes seit 2014 auch als Gemeinderätin in Remptendorf.