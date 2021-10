Die Sanierung der Landesstraße in Moderwitz nähert sich dem Ende.

Sanierung der Landesstraße in Moderwitz

Neustadt. Die Sanierungsarbeiten der Landesstraße in Neustadt nähern sich dem Ende. Ab wann beide Spuren wieder befahrbar sind:

Im Neustädter Ortsteil Moderwitz werden derzeit Sanierungsarbeiten an der Landesstraße 1077 vorgenommen.

Erneuert wird die Deckschicht. Zunächst wurde die Fahrbahn in Richtung Neustadt unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung hergerichtet.

Ab heute wird der Belag in Richtung Schleiz erneuert, weshalb der Verkehr ebenfalls unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung über die Gegenfahrbahn geleitet wird. Die Arbeiten, die durch die Strabag in Auftrag des Landesamtes für Bau und Verkehr durchgeführt werden, sollen noch am Freitag abgeschlossen werden.