Noch in diesem Jahr wird der Betrieb im Traditionsgasthauses Zur Sachsenburg in Neustadt wieder losgehen.

Sanierung der Sachsenburg in Neustadt geht dem Ende zu

Bald wird wieder Leben einkehren in das einstige Gasthaus Zur Sachsenburg in Neustadt. Ein Ende der Sanierungsarbeiten durch Investor Uwe Wilsdorf ist in Sicht. Voraussichtlich in zwei Monaten sollen die ersten Gäste im Hotel des Hauses übernachten können. „Wir befinden uns mit den Zimmern in der Endphase. Die Malerarbeiten sind durch, jetzt geht es an die Einrichtung“, gibt Uwe Wilsdorf einen aktuellen Stand. Insgesamt zehn Übernachtungsmöglichkeiten – drei Doppel- und sieben Einzelzimmer – stehen dann zur Verfügung und können gebucht werden.

Wohnungen, Saal und Gaststätte sollen Mitte des Jahres fertig werden Investor der Sachsenburg: Uwe Wilsdorf Foto: Uwe Wilsdorf Hergerichtet werden außerdem zwei Drei-Raum-Wohnungen, die im Sommer bezugsfertig sein sollen. Für diese sind bereits Mieter gefunden. Die Arbeiten an Saal und Gasthaus, die sich ebenfalls in dem Objekt befinden, werden ebenso noch bis Mitte des Jahres andauern. „In den Saal kommt noch eine neue Decke rein, der Parkettboden wird aufgearbeitet und eine Bar eingebaut“, erklärt der Investor die nächsten Schritte. Ist das geschafft, kann die circa 110 Quadratmeter große Räumlichkeit für Feiern angemietet werden, etwa für Hochzeiten und Geburtstage. Auch das Gasthaus wird wiederbelebt. „Die Küche ist bereits fertig. Der Gastraum muss noch aufgearbeitet werden“, sagt Uwe Wilsdorf. So werden in den kommenden Monaten unter anderem die Wände neu geputzt und gestrichen, außerdem soll eine Zwischendecke eingezogen und die Elektrik erneuert werden. Für den Gaststätten-Betrieb hat der Investor eine moderne Imbiss-Gastronomie mit Selbstbedienung vorgesehen. Angeboten werden einfache Speisen und wechselnde Tagesgerichte. Eine Einkehr wird von Montag bis Freitag möglich. „Genaue Öffnungszeiten kann ich aber noch nicht sagen“, so Uwe Wilsdorf. Er hofft, dass die verbleibenden Arbeiten nun zügig voran gehen und man den gesetzten Zeitplan halten kann. Festnageln lassen will sich der Bauunternehmer darauf allerdings nicht: „Es kann auch passieren, dass sich alles noch mal ein bisschen verzögert.“ Bereits mehrere Objekte in der Größe saniert Im Jahr 2016 hatte Uwe Wilsdorf die zum Verkauf stehende Sachsenburg erworben. „Ich bin gebürtiger Neustädter und kenne das Gebäude daher schon lange. Das ist ein schönes Haus“, sagt der 55-Jährige, der mit seiner Baumontage-Firma in Bucha bei Jena ansässig ist. „Ich habe schon mehrere Objekte in der Größe gekauft und saniert. Daher hatte auch die Sachsenburg mein Interesse geweckt“, erklärt der Bauunternehmer, der sich schließlich um einen Kauf bemühte. Mit Erfolg – im Dezember 2016 konnte er das Traditionsgasthaus schließlich sein Eigen nennen. „Ich habe auch gleich gewusst, wie es mal aussehen soll, wenn es fertig ist“, erinnert sich Uwe Wilsdorf. Bereits im Februar 2017 folgte die erste Maßnahme; damals wurden 16 Bäume vor und hinter dem Gebäude gefällt. Buchen, Linden und Eichen mussten weichen, da diese innen hohl und verfault waren. Neue Bäume wurden im Anschluss gepflanzt. Im März gingen die Arbeiten am Haus los. Die Fassade wurde ebenso wie der Eingangsbereiche der Gaststätte und des Saales neu gemacht, Balkone an die Wohnungen angebaut und das Dach neu gedeckt. Ursprünglich hatte der Investor einmal angedacht, die Sanierung des Hauses bis Mitte/Ende 2018 abzuschließen, letztlich hat er allerdings länger gedauert. Denn Uwe Wilsdorf ließ sich Zeit: „Ich habe alles Stück für Stück gemacht, wie es sich gerade ergeben hat.“