Kultur Schau in Triptis lockt Mann und Frau mit Erinnerungsstücken

Noch bis zum 8. März ist die neue Sonderausstellung „Weiberkram & Männersache“ im Triptiser Museum Haus Schwandke zu sehen. Mit ihrem besonderen Ansatz, anhand von Alltagsgegenständen Geschlechterklischees zu spiegeln und auch ein wenig auf die Schippe zu nehmen, hat sie zur Eröffnung am vergangenen Wochenende satte 64 Gäste in das kleine Museum gelockt. „Und das trotz Nebel und Abendbrotzeit“, sagte Manuela Tränkler am Mittwoch.