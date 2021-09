Schleiz: Pater Matthias will den Menschen Zuversicht spenden

Schleiz Ergreifende Zeremonie in der Bergkirche. Hunderte Gäste wohnen der Heimatprimiz von Matthias Wagner bei.

Maximilian Wagner, der 1992 in Schleiz das Licht der Welt erblickte und in der Kreisstadt aufwuchs, wurde am Samstag in der Kathedrale St. Trinitatis in Dresden zum katholischen Priester des Deutschen Ordens geweiht.

Als Pater Matthias Maximilian Wagner O.T. hielt er einen Tag danach, am Sonntag, seine erste Heilige Messe.

Traditionell findet diese in der Heimatkirche des frischgebackenen Pfarrers statt. Hunderte Gäste waren dafür in die Schleizer Bergkirche gekommen, um mitzuerleben, wie der 29-Jährige zum ersten Mal die Eucharistie abhält und am Ende der Messe den Segen spendet.

In der ersten Reihe, auf zusätzlich aufgestellten Stühlen im Chorraum der Bergkirche, saßen die Eltern des jungen Mannes, Kathrin und Bernd Wagner, auch seine Schwester Vanessa und andere Verwandte. Direkt dahinter waren Landrat Thomas Fügmann, der Schleizer Bürgermeister Marko Bias, der Bundestagsabgeordnete Albert Weiler und viele Mitglieder der CDU platziert. Denn als Schüler und Student der Wirtschaftswissenschaften war Wagner aktives Mitglied der Jungen Union und für den Stadtrat in Schleiz gewählt, ohne aber das Mandat anzutreten, weil er einen neuen Lebensweg einschlagen wollte.

Die Heimatprimiz ist ein Höhepunkt im Leben eines Priesters

Die Freunde von damals sind Freunde geblieben. Cathleen Merz, die Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Seeplatte, und der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott waren am Samstag in Dresden zur Priesterweihe und nun auch in der Bergkirche, sichtlich ergriffen vom neuen Weg des Freundes.

Die Heimatprimiz ist ein Höhepunkt im Leben eines Priesters. Dutzende Glaubensbrüder und Mitglieder des Deutschen Ordens waren zu Gast, um Pater Matthias' erste Heilige Messe zu erleben. Doch es wurde auch persönlich, so als Pater Norbert M. Thüx O.T., Generalrat und Ausbildungspräfekt des Deutschen Ordens, in der Primizpredigt direkt zu und über Pater Matthias sprach. Seine Worte zeugten von großer Vertrautheit. Er kennt den Weg, den der junge Priester von einem Leben mit Freundin, als Jugendlicher, der zur Disco geht, und als Personalverantwortlicher der HBS in Oettersdorf genommen hat. Pater Norbert sprach von der Suche nach dem Sinn, von der Suche bei Gott und dem Deutschen Orden, wo der Schleizer gefunden hat, was für ihn der beste Lebensweg scheint.

Unter dem Motto "Unsere Sorge der Mensch – Unser Heil der Herr" möchte Pater Matthias leben.

Seine größte selbstgestellte Aufgabe werde es sein, für die Menschen da zu sein, die optimistische Stimmung aus dem Glauben heraus an die Frauen und Männer, an Trost- und Heilsuchende weiterzugeben.

„Die Menschen sind satt, aber ratlos", sagt der Ausbildungspräfekt des Deutschen Ordens

"Wer wird denn heute noch Priester? Wer braucht Gott? Mir geht es gut, ich brauche keine Hilfe von oben." Diese Sätze kennt Pater Norbert und freut sich umso mehr, dass Pater Matthias diesen Weg eingeschlagen hat.

„Die Menschen sind satt, aber ratlos. Viele suchen nach Antworten. Sie sind offen für Neues, für das Wort Gottes. Das ist unsere Chance. Da können wir helfen, ihnen zuhören, den Menschen Halt geben, einen Weg zeigen. Matthias, du sollst unsere positive Stimmung zu den Menschen tragen“, sagte Pater Norbert. An die Eltern richtete er einen großen Dank für das Verständnis, nun nicht Groß- oder Schwiegereltern werden zu können, aber einen großartigen Sohn zu haben, der auf andere Weise viel geben wird.

Pater Matthias ergriff am Ende der Messe das Wort. Er dankte für die Gastfreundschaft der evangelischen Kirchgemeinde, die Bergkirche nutzen zu dürfen, und allen, die am Gelingen seiner Heimatprimiz mitgewirkt haben vom Organisationsteam des Deutschen Ordens bis zur Katholischen Kirchgemeinde St. Paulus in Schleiz mit Pfarrer Peter Spalteholz und Gemeindereferent Lutz Kinmayer. Er nannte viele Freunde namentlich, grüßte seinen früheren Professor, überreichte den Eltern Blumen und dachte auch an die Kuchenbäckerinnen und Ordner auf dem Parkplatz.

Am Fuße der Bergkirche wird Gemeinschaft gelebt

Im Anschluss an die Heilige Messe wurde am Fuße der Bergkirche gefeiert, gemeinsam gegessen und die Gemeinschaft gelebt. Pater Matthias spendete den Primizsegen als Einzelsegen.

Die katholische Kirchgemeinde freut sich über diesen Weg, ist aber traurig, einen so großartigen jungen Mann aus der Region zu verlieren. „Seine Aura könnte man hier besser brauchen als in Luzern“, so eine Gemeindestimme.

Pater Matthias ist als wissenschaftlicher Assistent und Dozent an der Universität Luzern in der Schweiz tätig. Während er zum einen an der Universität seine Dissertation anfertigen will, möchte er sich auch weiter in der Krankenhausseelsorge bei den Barmherzigen Brüdern in Regensburg engagieren, wo er schon die vergangenen vier Jahre verbracht hat. Die Ordensgemeinschaft lebe direkt im Krankenhaus auf Ebene der Onkologie. „Sie sind rund um die Uhr für die Patienten da“, sagt er.

Bei alldem möchte er der Heimat verbunden bleiben. Schon am kommenden Sonntag, 26. September, zelebriert er die Heilige Messe in Zeulenroda und Greiz, um den Gemeindemitgliedern dort den Primizsegen zu spenden.

Seine Eltern, so sagt Mutter Kathrin, möchte er am liebsten alle vier Wochen besuchen. Doch auch wenn das nicht klappen sollte, ist sie guter Dinge: „Wir haben einen sehr engen Kontakt. Maximilian ist mein bester Seelsorger“.

