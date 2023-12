Schleizer Schule besucht Dresden: Was alles auf dem Plan steht

Dresden/Schleiz Gruppen besuchten unter anderem Schloss Moritzburg, die Gläserne Manufaktur und machten einen Stadtrundgang

„Wenn eine Exkursion der kompletten Schulgemeinschaft mit insgesamt 458 Schüler, Eltern und Lehrer geplant wird, braucht man schon eine gehörige Portion Optimismus, Mut und Organisationstalent“, schreibt Toralf Hieb, Schulleiter der Regelschule Johann Wolfgang von Goethe in Schleiz.

Zehn Busse waren für einen ganzen Tag organisiert gewesen, somit die erste große Herausforderung gemeistert. Ein informatives, lehrreiches, aber auch interessantes Programm für die Schüler aufzustellen, war aber auch nicht einfacher.

Zahlreiche Museum stehen auf Plan

So besuchten die Zehntklässler die Gläserne Manufaktur und am Abend die Comödie in der sächsischen Landeshauptstadt. Das Stück „Der brave Soldat Schwejk“ wurde auf die Bühne gebracht, „welches leider auch heute wieder aktuell ist“, wie der Schulleiter findet.

Auf Exkursion in Dresden mit 458 Schüler, Eltern und Lehrer der Regelschule Johann Wolfgang von Goethe Schleiz. Foto: Toralf Hieb / Funke

Das militärhistorische Museum stand hingegen auf dem Plan der Klassenstufe 9, die Schüler der Achten waren im Hygienemuseum, das Verkehrsmuseum besuchten die Siebentklässler und die Klassenstufen 5 und 6 hatten am Vormittag die Ausstellung „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auf Schloss Moritzburg auf dem Programm, resümiert Hieb.

Mit digitaler Stadtführung gibt‘s Problemchen

Nach den Besuchen in den Museen erwartete die Schüler noch eine digitale Stadtrallye. Hier mussten verschiedene Punkte in der Dresdner Altstadt angelaufen und dann an den einzelnen Stationen Fragen beantwortet werden. „Leider spielten hier bei manchen die Technik auf dem Handy und auch die Server, auf denen die Fragen abgelegt waren, nicht so ganz mit. Vielleicht wäre für über einhundert Gruppen ein ‚Old-School-Stadtrundgang‘ mit Karte und Kompass besser gewesen“, zieht er seine Lehren aus den Erfahrungen. Und doch: „Trotzdem meisterten die meisten Schüler alle Fragen mit Bravour.“ Sie schätzen richtig, wussten viel, luden die richtigen Fotos hoch und rezitierten im sächsischen Dialekt das Gedicht „Dr Schneemann“ von Lene Voigt. „Es klingt so lustig, wenn Schleizer Schüler den Dialekt der ‚Dresdner Kaffeesachsen‘ nachmachen“, zeigt sich Schulleiter Hieb amüsiert.

Im Namen des Lehrerkollegiums schreibt er weiter: „Wir möchten uns an dieser Stelle noch bei allen Organisatoren und Eltern bedanken, die diese tolle Exkursion überhaupt erst ermöglichten. Für diese Schulexkursion ins Elbflorenz traf die erste Textzeile aus dem Lene-Voigt-Gedicht voll zu: ‚Nee so ä Feez! Nee so ne Freide!‘“