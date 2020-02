Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schlettweiner Nächte sind lang

„Einfach märchenhaft“ lautet das Motto der 38. Session im Schlettweiner Carneval. Märchenhaft ist auch das Programm, mit dem der 150 Mitglieder zählende Verein sein Publikum unterhält. Zur Hauptveranstaltung am Sonnabend war erstmals das aktuelle Bühnenprogramm zu sehen. Es wird zum Rosenmontagsball, ab 20 Uhr, ein zweites Mal vorgestellt. Für die Veranstaltung gibt es noch Karten an der Abendkasse. Exklusiv am Rosenmontag wirken die Schleusenfrösche aus Pößneck mit. Zwei Galaabende mit dem gleichen Reigen gibt es am 29. Februar und am 7. März.

Die Akteure des Schlettweiner Carnevals warteten mit einer kurzweiligen Darbietung auf. Während des zweistündigen Programms gab es für die Harlekine aus Schlettwein mit ihrer Tanzeinlage eine Premiere. Kaum eine Gruppe verließ die Bühne im Bergschlösschen ohne Zugabe. „Ich bin sehr stolz auf unsere Truppe. Alle haben ihre Sache gut gemacht. Dazu zählen auch die Jungs an der Technik, die wir uns in den vergangenen Jahren herangezogen haben“, lautete das Fazit von Yves Günther, Präsident des Carnevalclubs Schlettwein (CCS). Natürlich erinnerten die Moderatoren, Uwe und Michael Kramer, noch einmal an die Auszeichnung mit dem Dr.-Eduard-Weißer-Preis der Stadt Pößneck, die der Präsident beim Neujahresempfang der Stadt erhalten für sein ehrenamtliches Wirken hatte. In seiner bescheidenen Art wusste sich Yves Günther im Verlauf des Abends zu revanchieren: Uwe Kramer erhielt für sein 30-jähriges Wirken im Verein eine Weste, die ihm aufgrund seiner jüngsten Tätigkeit als Busfahrer des CCS überreicht wurde. Tanzmariechen Leonie. Foto: Mario Keim Das Schlettweiner Original war nicht nur als Moderator gefragt, sondern gleichzeitig als Schlagzeuger der Bänkelsänger, in der Reihen mit Burkhard Günther, Yves Günther und Michael Kramer drei weitere ehemalige Mitglieder der Schlettweiner Hausband standen. Die Bänkelsänger gehören seit 1984 zum Verein, der selbst erst zwei Jahre zuvor gegründet worden war. Die Musiker wandten sich in ihrem Lied „Warum hast Du nicht nein gesagt“ dem US-Präsidenten Donald Trump zu. Die „Schlettweiner Nächte“ nach der Melodie der Gebrüder Blattschuss und ihrem Hit „Kreuzberger Nächte“ (1978) wurden aktuell umgeschrieben und nahmen Stellung zu den Fußballvereinen aus Erfurt und Jena sowie zur aktuellen Regierungskrise im Freistaat. Das Lied war dazu angetan, gegen Ende eine Polonaise im Saal zu bilden. Besonderen Applaus gab es für Tanzmariechen Leonie Böhnke. Die 14-Jährige, die tänzerisch von Elisabeth Fritzsche betreut wird, durfte sich vor kurzem über den ersten Preis beim Karpfenpfeifer-Cup in Zeulenroda-Triebes freuen. Daneben gewann sie den Preis des Bürgermeisters der Doppelstadt. Ihre Klasse zeigte sie außerdem vor drei Wochen beim Galaabend des Carnevalclubs Pößneck in Peuschen. Nach ihrem bravourösen Auftritt forderte das Publikum lautstark Zugabe – die erste an diesem Abend. Den bunten Programmreigen gestalteten außerdem die Prinzengarde, die Jugendprinzengarde, die Funkengarde, die Jugendfunkengarde, das Männerballett und die Tanzgruppen Flash, Young Blood, One2 Step. Sie hatten alle großen Anteil an dem rundum gelungenen Abend vor einer wiederum einzigartigen Kulisse im Saal. Schnell waren sich die Schlettweiner übrigens mit ihrem diesjährigen Prinzenpaar einig. Nur zwei Gläser Wein und zwei Minuten Bedenkzeit waren laut Prinz Heiko I. alias Heiko Schoberth nötig. An seiner Seite assistiert dem verdienten Schlettweiner Karnevalisten Prinzessin Jana II. Am Ende der offiziellen Moderation riss Heiko I. das Mikrofon an sich, um vor ausverkauftem Saal zu erwähne, dass er mit seiner Partnerin den Tanz eröffnen werde.