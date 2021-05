Schnitzeljagd zum Weltrotkreuztag durch Pößneck

Pößneck. DRK-Kreisverband Saale-Orla besteht seit 150 Jahren. Die Pößnecker Kita Knirpsenland hat einen Rundgang gestaltet.

Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) begeht in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen. In der Woche vor dem Weltrotkreuztag, welcher am 8. Mai begangen wird und an den Geburtstag von Henry Dunant, Begründer der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, erinnert, feiert der DRK-Kindergarten Knirpsenland mit verschiedenen Aktionen. Eine davon probieren die Mädchen und Jungen der Kita-Gruppe „Kleine Weltentdecker“ am Dienstagmorgen aus. Das selbstgestaltete Stadtquiz mit zwölf Stationen, welches für jedermann zugänglich ist, erkunden die Kinder im Alter von drei bis sechs gemeinsam mit den Pädagogen.

An der ersten Station in der Poststraße reihen sich die Kinder auf dem schmalen Bordstein um das Schaufenster der Bäckerei Schmidt. Jeder will einen Blick erhaschen auf das Foto. Ein noch namenloser Teddybär sitzt vor einem Gebäude. Wie heißt das Bauwerk? Drei Antworten sind vorgegeben, jeweils ein Buchstabe ist ihr zugeordnet. Eine rote Zahl auf dem Foto markiert die Position, des Buchstabens im gesuchten Lösungswort.

Der sechsjährige Clemens, der schon etliche Buchstaben kennt und sogar ein wenig lesen kann, ist der „Schriftführer“. Schnell ist das Gebäude richtig bestimmt: Es ist die alte Post. Clemens trägt das Ä an siebter Stelle des zwölf Buchstaben umfassenden Wortes ein.

In die Runde gefragt, ob das Rätselraten Spaß macht, schallt ein lautes „Ja“ entgegen. Wo geht’s jetzt hin? Lara, die die Karte trägt, studiert diese mit der Gruppenleiterin Margit Geitner.

Eine der Stationen. Foto: Marcus Cislak / Funke

Durch den Steinweg, Schuhgasse hinab in die Breite Straße lösen die Kleinen rasch weitere Aufgaben. „Wir waren doch sehr erstaunt, was die Kinder für markante Punkte in Pößneck kennen“, erzählt die Erzieherin zwischen den Stationen.

Anfang des Jahres sei die Idee eines selbstgestalteten Rundgangs geboren, um das 150-jährige Bestehen in der pandemischen Situation zu begehen. Mit dem vorbereitetem Spaziergang sollen die Kinder, Erwachsenen und alle anderen Interessierten in dieser Woche animiert werden, Pößneck zu entdecken. Mittels Kita-App haben die Eltern der 135 Knirpsenland-Kinder schon alle Informationen erhalten. Und: „Für alle anderen Interessierten kann die Karte auf der Homepage des Kreisverbands abgerufen werden“, ergänzt Geitner. Zusätzlich haben vor einigen Tagen alle anderen sieben Kindergärten der Stadt Pößneck ein Paket mit allerlei Nützlichem rund um die Schnitzeljagd erhalten. „Die, die uns das Lösungswort mitteilen, erhalten eine weitere Überraschung“, macht die Erzieherin neugierig.

An der Suppenbar in der Breiten Straße wartet eine süße Stärkung auf die Kids. „Ich bin gern bereit, die Aktion zu unterstützen“, sagt Inhaberin Jennifer Kahle. Nebenan ist die nächste Station. Hier ist es schwieriger. Der Teddy sitzt auf dem Foto im Grünen. Was ist dort zu sehen? „Ein Baum“, antwortet ein Junge. „Ja, aber Bäume gibt’s doch überall, oder?“, antwortet die Gruppenleiterin, „was gibt es da noch Besonderes drauf zu sehen?“ Nach einigem Überlegen kommt jemand auf die Lösung: „Die Stadtmauer!“ Weiter geht’s.

Die Karte mit den einzelnen Stationen gibt’s auch online. Foto: Marcus Cislak / Funke

Auf dem Weg zur Neustädter Straße begegnet den Knirpsen eine kleine Gruppe der Awo-Kita Wirbelwind, welche ebenfalls mit dem Stadtrundgang beschäftigt ist, später kreuzen noch andere – mit gebührendem Abstand – den Weg der „Kleinen Weltentdecker“. Zwischendrin taufen die Kinder den namenlosen Teddy einstimmig auf Bummi. Plötzlich klingelt ein Handy, am anderen Ende ist die Leiterin der DRK-Einrichtung, Claudia Breitenstein. Sie teilt mit, dass die geplante Luftballon-Aktion, die als Abschluss des Rundgangs gilt, auf dem Stadtbadvorplatz wegen des Sturms verlegt wurde. „Wir holen das wahrscheinlich am Freitag nach“, sagt die Chefin später.

Heimatkunde und viel Bewegung

Überhaupt war eigentlich ein Zirkusprojekt in dieser Woche angedacht. Leider musste es coronabedingt abgesagt werden. Anfang des Jahres habe es dann Überlegungen gegeben, wie man trotz der derzeitigen Situation angemessen feiern kann. „Das war ziemlich schwierig, aber wir haben einen zufriedenstellenden Weg gefunden“, sagt Breitenstein. Mit Kinderaugen sollte durch Pößneck gegangen werden. Und so war der Rundgang unter reger Beteiligung der Mädchen und Jungen geboren. „Wir sind alle stolz darauf. Es wirkt auf vielen Ebenen“, fährt sie fort. Soziale Interaktion werde gefördert, Medienpädagogik sei dabei, natürlich auch Heimatkunde und ganz viel Bewegung.

Außerdem sind noch viele andere Aktion im rahmen der Rotkreuzwoche angedacht, unter anderem steht am Donnerstag ein Besuch im Pflegeheim in Pößneck-Ost an, um für die Bewohner zu singen und Aufmerksamkeiten zu überreichen.