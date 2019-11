Das Gymnasium Am Weißen Turm Pößneck.

Pößneck. Viertklässler mit ihren Eltern im traditionsreichen Schulhaus am Weißen Turm willkommen.

Schnuppertag im Pößnecker Gymnasium

Der Schnuppertag 2019 des Gymnasiums Am Weißen Turm Pößneck findet am Samstag, 23. November, statt. Für die Zeit zwischen 9 bis 12 Uhr ist ein Informationsprogramm mit dem Motto „Schule rundum“ vorbereitet. Willkommen sind Grund- und Regelschüler mit ihren Eltern aus Pößneck und Umgebung.

„Ganz besonders willkommen sind die Viertklässler“, teilt Schulleiter Steffen Heerwagen mit. „Sie werden an diesem Vormittag von Schülerlotsen begleitet und können an vielen Stationen das Schulleben am Gymnasium beschnuppern“.

Für die Eltern gibt es um 9:10 Uhr und um 10:30 Uhr jeweils eine Informationsveranstaltung mit Antworten auf die verschiedensten Fragen zum Lernen am Gymnasium.