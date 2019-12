Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schüler sammeln Geld für die krebskranke Katalin

Das Schicksal der an Krebs erkrankten Katalin Dolmany hat viele Menschen berührt und große Anteilnahme ausgelöst. So wurden auch die Schüler der Regelschule Prof. Franz Huth in Pößneck, die auch Katalin für kurze Zeit besuchte, auf die schwere Erkrankung der 11-Jährigen aufmerksam. Die Klasse 10a entschloss sich, Geld zu sammeln. „Vor ein paar Wochen schon kam uns die Idee, am Pößnecker Adventsmarkt der Vereine mitzuwirken. Da wir im Mai 2020 eine Abschlussfahrt an die Ostsee geplant haben, fanden wir das eine gute Möglichkeit, unsere Klassenkasse aufzubessern. Gleichzeitig erfuhren wir vom Schicksal der Schülerin Katalin Dolmany aus der Klasse 5a und ihrem Wunsch, nach Leipzig ins Jumphaus zu fahren. Wir beschlossen sofort, Katalin mit einer Spende zu helfen“, so Veronika Eismann und Franziska Gosch der Klasse 10a.

In Vorbereitung zum Adventsmarkt habe man mit viel Spaß gemeinsam gebacken und gebastelt. Die entstandenen Basteleien und Gebäckstücke wurden schließlich zum Adventsmarkt angeboten. Dazu hatten die Schüler ein kleines Weihnachtscafé eingerichtet. Zu finden war dies in der Praxis der Logopädin Claudia Genzel in der Krautgasse, die den Schülern die Räume kostenlos zur Verfügung stellte. „So konnten wir den Besuchern des Pößnecker Weihnachtsmarktes in gemütlicher Umgebung Kaffee und Kuchen servieren. Für die Kleinen gab es eine Kindermalecke, die gut ankam. Außerdem verkauften wir Plätzchen, kleine selbstgebastelte Geschenke, Tee, Kinderpunsch und Glühwein“, so die Schülerinnen. Mit einem Teil der Einnahmen vom Adventsmarkt wurde schließlich Katalin Dolmany bedacht. „Inzwischen haben wir 100 Euro auf das Spendenkonto überwiesen, das für Katalin von unserer Regelschule Prof. Franz Huth eingerichtet wurde“, berichteten Veronika Eismann und Franziska Gosch, die sich im Namen der Klasse 10a gleichzeitig für die Unterstützung von Logopädin Claudia Genzel sowie den Eltern beim Weihnachtscafé bedankten.