Schulen werden schrittweise digitaler

An der Regelschule Prof.-Franz-Huth in Pößneck startet in diesem Jahr eine fünfte Klasse ins Zeitalter des digitalen Lernens. Mehr und mehr sollen die iPads zum Arbeitsgerät im Schulalltag werden.

Allmählich findet im Saale-Orla-Kreis die Digitalisierung ihren Weg in die Unterrichtsräume. Smartphones haben die Mädchen und Jungen längst, doch der aktive Einsatz der Technik in Verbindung mit Lerninhalten steckt noch immer in den Kinderschuhen. Im Landkreis erproben schon einzelne Klassen das Lernen am iPad, wie in der Goetheschule Schleiz (OTZ vom 29. November) oder die Prof.-Franz-Huth-Schule in Pößneck (OTZ vom 5. November). An beiden Standorten sind es Eigeninitiativen gewesen, die unabhängig von Fördermitteln aus dem Bundesprogramm Digitalpakt Schule umgesetzt worden sind. Sylke Kühne, Schulleiterin der Franz-Huth-Schule, unterstreicht, dass natürlich auch weiter klassisch in den Hefter geschrieben werde, aber die moderne Technik spiele eine große Rolle.