Seit mittlerweile 25 Jahren werden jedes Jahr in Neustadt Schulranzen für das Kinderheim und die Kirchgemeinde in der Nähe von Shitomir gesammelt.

Schulranzen aus Neustadt für Kinder in der Ukraine

Die Evangelisch.-Lutherische Kirchengemeinde Neustadt an der Orla sucht auch in diesem Jahr guterhaltene Erstklässler-Schulranzen für die ABC-Schützen im Kinderheim Deneschi in der Ukraine und in der Partnergemeinde in Shitomir. „Es wäre schön, wenn diese Schulranzen eine wenn möglich gefüllte Federmappe, eine gefüllte Waschtasche und Handtücher als Inhalt hätten“, ruft Lutz Hommel bereitwillige Spender auf.

Die Schulranzen könnten zu den Öffnungszeiten im Gemeindebüro am Kirchplatz 2, bei Familie Hommel in der Orlagasse 16 und bei Anke Richter in der Wimmlerstraße 19 abgegeben werden. Für den Transport der Schulranzen und Hilfsgüter in die Stadt Shitomir in etwa 1.500 Kilometern Entfernung sei man auch auf Geldspenden angewiesen.

Die Helfer hoffen auf viel Unterstützung, um auch in diesem Jahr einen Hilfstransport in die Ukraine durchführen zu können.

Kontakt zum Gemeindebüro in Neustadt unter Telefon 036481/229 47, Familie Hommel ist unter der 036481/232 77 zu erreichen. Mehr Informationen auf der Facebook-Seite „Schulranzen für Shitomir – Hoffnung für Osteuropa“