Schwedischer Cellist gastiert in Triptis

Ein besonderer Klang können Besucher am Sonntag, 20. September, um 17 Uhr in der Triptiser Stadtkriche erleben. Zu Gast sein wird der aus Schweden stammende Musiker Ludwig Frankmar, der mit seinem Barockcello ein außergewöhnliches Instrument mit nach Triptis bringen wird. Dieses wurde 1756 von Louis Guersan in Paris gebaut. „Der Klang ist schlanker, als der eines modernen Cellos. Ein Barockcello wird anders angestrichen mit dem Bogen, langsamer und behutsamer. Auch wird es nahezu ohne Vibrato gespielt“, erklärt Neustadts Kantor Paul Bars. Bei dem Konzert werden Werke von den Komponisten Silvestro Ganassi, Johann Sebastian Bach und Georg Philipp Telemann präsentiert.