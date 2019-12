Seit 50 Jahren mit außergewöhnlichen Wagen unterwegs

Wenn zum größten Karnevalsumzug in Ostthüringen die bunten Wagen durch Neustadts Straßen ziehen, sind sie nicht wegzudenken – die Tramps von der Orl. Seit 50 Jahren sind sie fester Bestandteil bei diesem Ereignis und mit ihren witzigen und ausgefallenen Gefährten nicht nur ein echter Hingucker, sondern auch Publikumsliebling. Ganze 23 Mal wurde ihre Faschingswagen bereits als bester prämiert. Am Samstag feiert die bunte Truppe aus Neustadt, die auch als gelbe Gefahr bekannt ist, ihr besonderes Jubiläum mit einer Festveranstaltung.

Die 1970 als Interessensgemeinschaft und Wagengruppe gegründeten und seit 1993 als eingetragener Verein aktiven Tramps von der Orl wurden vor 50 Jahren „in gemütlicher und höchstwahrscheinlich feuchtfröhlicher Runde von drei Herren und ihren Frauen ins Leben gerufen, die zusammensaßen und beschlossen, einen Karnevalswagen zu gestalten und am Umzug teilzunehmen“, sagt der Vereinsvorsitzende Gerhard Marten. Die Gründungsmitglieder waren Käsefabrikant Manfred Schmidt und seine Frau Rosemarie, Augenoptiker Hans Wilhelmi und seine Frau Bärbel sowie Ingenieur Kuno Röthel und seine Frau Regina. „Leider sind Bärbel und Hans Wilhelmi sowie Rosemarie und Manfred Schmidt nicht mehr unter uns, sie werden aber immer in unseren Herzen bleiben. Wir alle gemeinsam haben ihren gegründeten Verein stolz und erfolgreich weitergeführt und sind damit mittlerweile der älteste aktive private Karnevalsverein in Duhlendorf“, betont Gerhard Marten.

Anliegen der Gründer sei gewesen, als rein private Wagengruppe kreativ mit lustiger politischer beziehungsweise gesellschaftlicher Satire am Duhlendorfer Karnevalsumzug teilzunehmen. „Die zahlreichen Zuschauer sollten mit viel diskutierten Blickfängen und Bewegungselementen begeistert, aufgemuntert und auf städtische Mängel und allgemeine Missstände hingewiesen werden“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Und dieses Ansinnen wird auch bis heute verfolgt und erfolgreich von den derzeit 37 Mitgliedern des Vereins, die im Alter zwischen neun Monaten und 71 Jahren sind, umgesetzt.

Höhepunkt des närrischen Vereinslebens ist die Gestaltung des festlichen Umzugswagens. Und so starten die Tramps in jedem Jahr etwa zehn Wochen vor dem Karneval in die Session. Kurz vor Weihnachten beginnt die Suche für ein Thema des Wagens, verschiedene Vorschläge werden mitunter hitzig diskutiert und letztlich jener umgesetzt, mit dem sich alle Vereinsmitglieder anfreunden können. „Noch im Dezember wird dann mit der praktischen Arbeit begonnen“, sagt Gerhard Marten. In vielen Stunden Arbeit wird gesägt, geschraubt, gebohrt und gepinselt, „bis aus der abstrakten Idee ein ansehnlicher Umzugsbeitrag geworden ist“, so der Vereinsvorsitzende. Gebaut wurde schon in den verschiedensten Domizilen. Kreativschmiede waren in den 50 Jahren etwa Manfred Schmidts Scheune in der Arnshaugker Straße, das Betriebsgelände des alten Gaswerkes der Stadtwerke Neustadt sowie die Lagerhalle der Firma EM-Kunststofftechnik im Gewerbegebiet Molbitz. Auch wenn das gemeinsame Gestalten des Umzugswagens immer viel Freude bereite, sei es nicht immer einfach gewesen, alle Meinungen unter einen Hut zu bringen und allen gerecht zu werden. „Es ist uns aber immer gelungen und das nicht zuletzt aufgrund des gesammelten Wissens und der großen Erfahrung der älteren Karnevalisten, Lösungen zu finden, mit denen alle Tramps zufrieden waren“, berichtet Gerhard Marten. Ein Mix der über all die Jahre äußert fruchtbringend war. Es entstanden nicht nur sehr oft aufwendige, technisch anspruchsvolle und materialintensive Wagen, sondern ein Garant für den Erfolg war auch stets die bereits der volksverständliche politische Humor, gepaart mit der passendender Präsentation aus Musik und Kostümen immer wieder aufs Neue beim Publikum ankommen.

Und auch nach den 50 erfolgreichen Jahren steht deshalb für die Tramps fest: „Wir wollen unserer Linie treu bleiben, mit lustiger politischer und gesellschaftlicher Satire auf Missstände hinzuweisen. Wir wollen unser Vereinsleben weiter ausbauen und die älteren Karnevalisten ihre Erfahrungen weitergeben. Es wird nicht unsere letzte Session bleiben“, verspricht Gerhard Marten.