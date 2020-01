Die Showtanzgruppe Fresh á nett auf einer Bühne der Grünen Woche in Berlin.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Showtanzgruppe Fresh á nett aus Pößneck auf der Grünen Woche

Erneut ist die Stadt Pößneck auf der Grünen Woche in Berlin vertreten, um Interessierten Einblicke in die vielen Seiten der Stadt zu geben. Heute vermittelte die Showtanzgruppe Fresh á nett mit gleich vier Auftritten vor einem zahlreichen Publikum im übertragenen Sinne einen Eindruck von der Dynamik und Ausdauer der größten Stadt im Saale-Orla-Kreis. Diesen Botschafterinnen der Region war es, gemessen am Beifall, gelungen, neugierig auf das Orlatal zu machen.

Traditionell ist Pößneck auch mit einem Stand des Schokoladenwerkes Berggold auf der internationalen Grünen Woche vertreten.