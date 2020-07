Simson-Fahrer flüchtet mit bis zu 90 km/h vor Polizei - Dreister Diebstahl

Neustadt/Orla. Das Moped fuhr in Neustadt in Schlangenlinien, damit die Polizei den Fahrer nicht stoppen konnte. Mehrmals mussten Autofahrer notbremsen. Außerdem gibt es einen dreisten Diebstahl am helllichten Tage in Remptendorf.

Simson-Fahrer flüchtet mit bis zu 90 km/h vor Polizei

Am Samstag, dem 27. Juni, gegen 18:45 Uhr kam es zu einer Verfolgungsfahrt in Neustadt/Orla an der Aral-Tankstelle bis in die Innenstadt. Der Flüchtende war mit einer blauen Simson S51 unterwegs und war bekleidet mit einem T-Shirt und einem neon-gelben Helm.

Als höchste Geschwindigkeit erreichte der 23-Jährige mit seinem vermutlich frisierten Moped ca. 90 km/h, überfuhr mehrmals Sperrlinien und in Schlangenlinien, um den Streifenwagen am Überholen zu hindern. Mehrere Fahrzeuge mussten bei seinen riskanten Überholmanövern notbremsen, um Zusammenstöße zu verhindern. Der vermeintliche Fahrer wurde noch am gleichen Abend festgestellt, Ermittlungen zu seinem Fahrzeug laufen noch.

Die Polizei: Wer kann sachdienliche Hinweise geben oder war als Fahrer selbst betroffen?

Kupferschrott am helllichten Tage von Firmengelände gestohlen

Am Nachmittag des 26. Juni haben Unbekannte vom Gelände einer Metallbaufirma im Remptendorfer Gewerbegebiet eine größere Menge Kupferschrott gestohlen. Im Zusammenhang mit diesem dreisten Diebstahl am helllichten Tag steht vermutlich ein dunkles Fahrzeug, welches an diesem Tag zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr in Höhe der Schrottcontainer der Metallbaufirma durch einen Zeugen vom benachbarten Firmengelände gesehen wurde.

Leider konnte sich der Zeuge weder das Kennzeichen, noch den Typ des Fahrzeuges, bei welchem es sich offensichtlich um das Tatfahrzeug handelte, merken. Nach seinen Angaben handelte es sich vermutlich um eine Art „SUV“.

Die Polizei bittet nun Personen, welche an diesem Freitagnachmittag auf der Pößnecker Straße unterwegs waren, am Gewerbegebiet Remptendorf vorbei oder gar hinein fuhren und einen dunklen, evtl. schwarzen Fahrzeug gesehen haben, sich mit der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 in Verbindung zu setzen.

