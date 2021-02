Skepsis wegen einer umfunktionierten Telefonzelle in Bodelwitz

Ein Beispiel für eine umfunktionierte Telefonzelle: Vor etwas mehr als einem Jahr öffnete in Isseroda (Weimarer Land) an der Schloßgasse der „Isserodaer Bücherschrank“ seine Pforten. Er ist in einer ehemaligen Telefonzelle untergebracht. Alle interessierten Leser können Bücher leihen, Bücher tauschen und solange noch Platz in den Regalen ist, auch Bücher hinbringen.