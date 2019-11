Triptis/Neustadt. Zwischen Triptis und Neustadt sind am Dienstag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Die Polizei hat eine Vermutung zur Ursache.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Skoda stößt frontal mit Smart zusammen

Am Dienstagnachmittag stießen auf der B281 zwischen Triptis und Neustadt an der Orla zwei Autos frontal zusammen. Ein 18-jähriger Skodafahrer fuhr auf der B281 von Triptis Richtung Neustadt. Zeitgleich befuhr ein 39-jähriger Smartfahrer die B281 in entgegengesetzter Richtung.

Beide beteiligten Fahrzeuge führten jeweils eine Fahrzeugkolonne an. Laut Angaben eines dem Skoda nachfahrenden Autofahrers hatte der Skoda eine schlenkrige Fahrweise, die schon im Vorfeld auffällig war.

Schließlich kam der Skoda ohne ersichtlichen Grund nach links von seiner Fahrspur ab und stieß mit dem entgegenkommenden Smart frontal zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurde der Smart durch die Luft geschleudert und kam nach mehrfachen Überschlägen im Seitengraben zum Stehen. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführer verletzt und mussten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei hat eine Vermutung

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Laut Polizei war vermutlich Übermüdung in Verbindung mit Sekundenschlaf die Ursache für den kurzzeitigen Kontrollverlust des 18-Jährigen über sein Fahrzeug.

Ihn erwartet deswegen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.