Solaranlagen an Klärwerken in Neustadt und Pößneck geplant

Am Rande der Verbandsversammlung des Zweckverbands Wasser und Abwasser Orla im Augustinersaal in Neustadt am Dienstagabend war zu hören, dass man auf den Grundstücken der beiden Kläranlagen in Neustadt und Pößneck Photovoltaikanlagen plant. In den Haushaltsplanungen fürs kommende Jahr sind die Solaranlagen eingeplant. Laut designiertem Werkleiter Carsten Sachse werde die Energiegewinnung hauptsächlich für den Eigenverbrauch genutzt werden.