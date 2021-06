Der DRK Sozialladen in Pößneck öffnet wieder montags bis mittwochs.

Sozialladen in Pößneck öffnet am 15. Juni wieder

Pößneck. Kleiderspenden werden im Sozialladen des DRK in Pößneck ebenfalls wieder angenommen.

Der Sozialladen des Deutschen Roten Kreuzes Saale-Orla in der Saalfelder Straße 2 in Pößneck ist ab Dienstag, 15. Juni, wieder geöffnet. Hilfsbedürftige sind zunächst montags bis mittwochs jeweils von 8.30 bis 13 Uhr und 13.30 bis 15 Uhr willkommen.

Im Sozialladen werden auch wieder gern Kleiderspenden entgegengenommen. Bekleidungsstücke, Schuhe oder auch Haushaltswäsche sollten noch in einem guten Zustand sein, bitten die Helfer.

Der Kreisverbandsgeschäftsführer Ralf Adam kündigte am Donnerstag außerdem noch an, dass in Kürze auch die Altkleidercontainer des Deutschen Roten Kreuzes im Saale-Orla-Kreis wiederaufgestellt werden. Die Spendenboxen hatte man vor drei Monaten vorübergehend eingezogen.