Sparkasse Saale-Orla hat Negativzins für Privat eingeführt

Die Sparkassengeschäftsstelle in Pößneck.

Pößneck Bargeldzuflüsse in zweistelliger Millionenhöhe im Corona-Jahr: Die Kreissparkasse Saale-Orla reagiert mit einem Negativzins darauf.

Neue Privatkunden der Kreissparkasse Saale-Orla müssen seit dem 1. Dezember bei Guthaben von mehr als 10.000 Euro auf dem Girokonto ein Verwahrentgelt von 0,5 Prozent pro Jahr bezahlen. Das bestätigte der Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Dirk Heinrich in einem Gespräch mit dieser Redaktion.

Das Verwahrentgelt ist auch als Negativ-, Minus- und Strafzins bekannt. Banken reichen auf diesem Weg die Gebühren weiter, die sie seit 2014 selbst für ihre Guthaben bei Zentralbanken entrichten müssen.

Für private Konten, die bis einschließlich 30. November 2020 eröffnet wurden, gilt der Negativzins nicht, betonte Dirk Heinrich. Institutionelle Kunden wie Firmen und Kommunen müssen bei Guthaben von mehr als 500.000 Euro schon seit 2018 das Verwahrentgelt von 0,5 Prozent pro Jahr bezahlen.

Zuflüsse auf hohem Niveau

Mit dem Negativzins reagiere die Kreissparkasse Saale-Orla auf „Bargeldzuflüsse auf hohem Niveau“, so Dirk Heinrich. „Unsere Kunden haben in diesem Jahr mehr als 50 Millionen Euro frisches Geld auf ihre Konten eingezahlt“, beschreibt er die Situation.

Es handele sich hierbei nicht nur um Beträge, die nicht ausgegeben wurden, weil etwa der Auslandsurlaub ausgefallen sei oder Menschen mit dem Aufbau von Rücklagen auf die Corona-Krise reagieren würden. Vielmehr habe man eine auffällige Zahl von Kontoneueröffnungen feststellen können, die mit der Schließung der Commerzbank-Filiale in Bad Lobenstein und der Fusion der Raiffeisen-Volksbank Saale-Orla aus Pößneck mit der Volksbank Vogtland aus Plauen in Verbindung stünden.

„Wir freuen uns einerseits über dieses Vertrauen“, kommentierte Dirk Heinrich. „Andererseits kosten uns diese Mittelzuflüsse Geld.“ Die Einführung der Negativzinsen für neue Privatkunden sei „Selbstschutz“ und eine „absolut branchenübliche Reaktion auf Bewegungen am Markt“, so der Vorstandsvorsitzende. Die Sparkasse könne und wolle nicht weiter draufzahlen, weil sie ein besseres Angebot als Wettbewerber habe.

Genau das zeige auch der Fakt, dass die Zahl der privaten Neukunden, die tatsächlich ein Verwahrentgelt in Kauf nehmen, „mittlerweile zweistellig“ sei, so Dirk Heinrich. Die Zahl der institutionellen Kunden mit negativzinspflichtigen Guthaben von mehr als 500.000 Euro liege bei „durchschnittlich 200 bis 300“.

Strafzins vermeiden

Decken die Verwahrentgelteinnahmen denn die Negativzinsen, die die Kreissparkasse Saale-Orla selbst an die Zentralbanken abtreten muss? „Nein“, antwortete Dirk Heinrich. Zum einen werde derzeit nur ein sehr geringer Teil der Privatkunden mit üppigen Bargeldreserven zur Kasse gebeten. Zum anderen halte man gerade für Firmen einen als „vergleichsweise großzügigen“ Freibetrag vor.

Die Kundenberater der Kreissparkasse Saale-Orla könnten jederzeit Möglichkeiten zur Vermeidung der Strafzinsen aufzeigen, gab der Vorstandsvorsitzende weiter zu verstehen. Finanzielle Reserven könnten beispielsweise in Investmentfonds angelegt werden, merkte er an.

Nun steht ja im Raum, dass die Europäische Zentralbank ihren Minuszins auf 0,6 Prozent ausweiten will. Wie würde sich eine solche Maßnahme auf die Sparkassenkunden im Orlatal und Oberland auswirken? „Wir werden reagieren müssen“, antwortete Dirk Heinrich. Konkrete Maßnahmen werde man zu gegebener Zeit prüfen.

Verbraucher- und Anlegerschützern zufolge, berechnen derzeit deutschlandweit mehr als 300 Sparkassen, Volksbanken und andere Kreditinstitute bis hin zu Direktbanken die sogenannten Verwahrentgelte, wobei veröffentlichte Listen unvollständig erscheinen. So taucht in keiner der bekanntesten einschlägigen Übersichten im Internet die Kreissparkasse Saale-Orla auf. Das liegt vor allem daran, dass viele Geldhäuser die Verwahrentgelte nicht in ihren Entgeltinformationen vermerken – weil sie es nicht müssen.