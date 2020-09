Spenden-Aktion „Mäuse für Mäuse“ für Neustädter Orgel

Neustadt. Für die dringend notwendige Sanierung der Fincke-Orgel will die Kirchgemeinde Geld sammeln. Und hat hierfür eine niedliche Idee.

Die Fincke-Orgel in der Stadtkirche St. Johannis in Neustadt muss dringend saniert werden. „An der Orgel muss Schimmel beseitigt und eine Reinigung vorgenommen werden. Außerdem bereitet die Windversorgung große Probleme“, nennt Neustadts Kantor Paul Bars nur einige Arbeiten, die an dem Instrument vorgenommen werden müssen. Die Kosten für das Vorhaben belaufen sich voraussichtlich auf mehrere zehntausend Euro.