Stadt Pößneck verklagt den Saale-Orla-Kreis

Die Stadt Pößneck klagt gegen ihren Kreisumlage-Bescheid des Saale-Orla-Kreises für das Jahr 2016. Ein entsprechender älterer nichtöffentlicher Beschluss des Pößnecker Stadtrates wurde jetzt bekannt, weil im Haupt- und Finanzausschuss des kommunalen Parlamentes öffentlich über die Gerichtskosten zu befinden war.

Die liegen vorläufig noch im dreistelligen Bereich. Den Ausschuss-Mitgliedern schien dieses finanzielle Risiko am Donnerstagabend vertretbar, so dass sie das Signal für die Klage vor dem Verwaltungsgericht Gera weiter auf Grün beließen.

Die Klage ist bereits eingereicht, informierte der Pößnecker Bürgermeister Michael Modde (parteilos) auf Nachfrage. Die Stadt lässt sich von Matthias Dombert, einem Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Honorarprofessor für Öffentliches Recht aus Potsdam, vertreten.

Die Stadt findet, dass weder die Berechnung der Umlage noch das Verfahren zur Erhebung in Ordnung seien, so Modde. Der Saale-Orla-Kreis gehe in dieser sensiblen Angelegenheit zu lapidar mit den Gemeinden und Städten um. Anderenorts in Thüringen sei die Erhebung transparenter.

Pößneck entrichtet als größte Stadt des Saale-Orla-Kreises auch die größte Kreisumlage. Mittlerweile müsse man allerdings die kompletten Gewerbesteuereinnahmen plus andere Gelder an die Kreisverwaltung unter den Umständen abgeben, dass die Kreisverwaltung jedes Jahr mit einem Überschuss abschließe, so Modde. Das sei „unverhältnismäßig“, findet er. Weil es im Widerspruchsverfahren zur Kreisumlage keine Berücksichtigung der Pößnecker Belange gegeben habe, suche man nun vor dem Verwaltungsgericht Gera eine „gerechtere Verteilung der Lasten“.

Wann der Prozess beginnt, ist unklar. Im Erfolgsfall könnte die Stadt Pößneck sämtliche 5,2 Millionen Euro erstattet bekommen, die sie vor vier Jahren als Kreisumlage an die Kreiskasse abgegeben hat.