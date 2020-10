Stadt Ranis beteiligt sich nicht an möglicher Landesgartenschau 2028

Ranis. Bei einer möglichen Landesgartenschau 2028 in der Orlasenke soll es thematische Angebote wie Burg und Wisente in Ranis geben

Die Burgstadt Ranis beteiligt sich nicht als Ausrichter an einer möglichen Landesgartenschau 2028 in der Orlaregion. Das beschlossen die Stadtratsmitglieder in ihrer jüngsten Sitzung mit klarer Mehrheit. Der ursprüngliche Beschluss der Freien Wähler sah vor, sich den Bewerbern Pößneck, Neustadt und Triptis anzuschließen. In diesen Städten hatte es bereits im September in den Stadtparlamenten Beschlüsse gegeben, nach denen sich die drei Kommunen gemeinsam für die Ausrichtung des landesweiten Großereignisses bewerben. Bis zum 31. Dezember muss die Bewerbung in Erfurt vorliegen. Die Bewerbungskosten von 9000 Euro teilen sich die Städte, unabhängig von ihren Einwohnerzahl, zu jeweils 3000 Euro.