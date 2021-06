Ranis und TSV einigen sich auf neue Nutzungsvereinbarung über 25 Jahre für Sportplatz

Ranis. Für den Vertrag über den Sportplatz am Wald zwischen Stadt und TSV 1860 Ranis wurden neue Bedingungen beschlossen. Diese sollen nun 25 Jahre gelten.

Die Stadt Ranis und der TSV 1860 Ranis haben sich auf eine neue Nutzungsvereinbarung für den Sportplatz am Wald verständigt. Marcus Pavel (Freie Wähler), Vorsitzender des Stadtrates und zugleich Vorstandsvorsitzender des TSV 1860, lobte in der jüngsten Zusammenkunft des kommunalen Parlamentes die sachliche Diskussion in zwei vorangegangenen Ausschusssitzungen.

Maßgeblich war der Hauptausschuss, der in der Burgstadt die Fragen der Liegenschaften und Finanzen regelt, ehe es zur entscheidenden Beschlussfassung kommen kann.

Der Raniser Bürgermeister Andreas Gliesing (fraktionslos) erläuterte die Anwendung des Thüringer Sportfördergesetzes als wichtige Grundlage für die Neufassung der Vereinbarung mit dem traditionsreichen Sportverein. Damit könne der Nutzer der kommunalen Anlage Bewirtschaftungskosten erstattet bekommen.

Aufwands- und Ehrenamtspauschale sind im Raniser Haushalt gesichert

Die Nutzungsvereinbarung unterscheidet nach Anlagen für den Vereins- und Freizeitsport und nach Nutzung für das Sportlerheim. Mit der Übernahme von Arbeiten zur Werterhaltung erhält der Verein nach Informationen von Andreas Gliesing 6500 Euro pro Jahr als Aufwandspauschale. Hinzu komme jährlich eine Ehrenamtspauschale aus städtischen Mitteln in Höhe von 3000 Euro. Beide Posten sind im Haushalt der Stadt Ranis gesichert.

Bürgermeister Andreas Gliesing nannte eine Vertragslaufzeit von 25 Jahren bis 2045. Damit tritt der Vertrag rückwirkend 2020 in Kraft. Die Pauschalen müssen allerdings alle paar Jahre neu festgelegt werden.

Die Betriebskosten für Strom und Heizung werden über den Verein als Nutzer der Anlage direkt mit den Energieversorgern abgerechnet. Aus Sicht des Bürgermeisters habe der Verein außerdem eine rechtliche Handhabe, selbst Kosten an Nutzer weiterzugeben.

Pavel erklärte sich als Chef des Sportvereines als befangen und nahm nicht an der Abstimmung teil. Die Nutzungsvereinbarung wurde ohne zusätzliche Diskussion im Stadtrat bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen mit klarer Mehrheit beschlossen.