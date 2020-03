In der Stadtbibliothek in Neustadt warten hunderte Bücher auf Leser.

Neustadt. Lesefreunde in Neustadt bekommen auch während der Corona-Krise neue Bücher. Die Stadtbibliothek bietet einen Online-Ausleihservice an.

Stadtbibliothek Neustadt setzt auf Online-Service

Die Stadtbibliothek in Neustadt bleibt aufgrund der Corona-Krise voraussichtlich bis zum 19. April geschlossen. Damit Lesefreunde auch während dieser Zeit weiterhin an Bücher kommen, bietet die Stadtbibliothek ab sofort einen Online-Ausleihservice an. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Wie Franziska Göpel vom Kulturamt der Stadt mitteilt, solle für die Bibliotheksnutzer durch die gewohnten Lesefreunden somit ein Stück Normalität aufrecht erhalten werden. Über die Website der Stadt Neustadt könnten über einen Online-Katalog fortan Bücher, CDs, DVDs und Zeitschriften ausgeliehen werden.

Rückgabefristen verlängert

Unter Angabe der üblichen Nutzerdaten könnten bis zu fünf Medien bestellt werden. Diese würden dann zu einem vereinbarten Termin zur Abholung in der Stadtbibliothek bereitgestellt. Diese sei von Dienstag bis Freitag zwischen 10 und 15 Uhr möglich, so Göpel.

Weiterhin würden aufgrund der gegenwärtigen Situation alle aktuell entliehenen Medien automatisch bis zum 30. April verlängert, teilt Göpel mit. Eine vorzeitige Rückgabe sei somit nicht notwendig. Vielmehr bitte die Stadtbibliothek, von Rückgaben über den Briefkasten der Einrichtung abzusehen.

Für weitere Fragen stünden die Mitarbeiter der Stadtbibliothek unter Tel. 036481/85121 oder per E-Mail an touristinfo@neustadtanderorla.de zur Verfügung.

