Stadtrat Neustadt tagt am Donnerstag

Das Rathaus in Neustadt.

Neustadt. Der Stadtrat von Neustadt spricht am Donnerstag über mehrere Themen.

Die Mitglieder des Stadtrates von Neustadt kommen am Donnerstag, 28. Mai, um 19 Uhr zu ihrer nächsten Sitzung zusammen. Getagt wird aufgrund der aktuellen Situation in der Sport- und Festhalle in der Pößnecker Straße.

Im öffentlichen Teil der Sitzung steht unter anderem ein Beschluss über die Entwurfsplanung zur Neugestaltung des Neustädter Marktplatzes an. Beraten wird außerdem über ein gemeindliches Entwicklungskonzept, das für die Dorfregion Neunhofen-Lichtenau-Arnshaugk erstellt werden soll.

Ferner soll ein Änderungsbeschluss zu den Straßenausbaubeitragssatzungen der Stadt Neustadt, Dreba, Stanau, Linda und Knau über die Erhebung einmaliger beziehungsweise wiederkehrender Beiträge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen gefasst werden.

Besprochen wird darüber hinaus ein Antrag der Fraktion Die Linke, in dem es um die Erstellung eines Konzeptes zur Nutzung regenerativer Energieträger bei der Versorgung städtischer Einrichtungen geht. Für den letzten Tagesordnungspunkt des öffentlichen Teils sind Bürgeranfragen vorgesehen, heißt es in der Mitteilung.