Stadtrat tagt zur Landesgartenschau, Hundesteuer und Schwammstadt Pößneck

Pößneck. Pößnecker Stadtrat beschäftigt sich mit einem bunten Mix an Themen.

Der Pößnecker Stadtrat kommt am Donnerstag, 22. Juli, zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Getagt wird einmal mehr im großen Saal des Schützenhauses und der öffentliche Teil beginnt 18.30 Uhr.

Die kommunalen Parlamentarier und die Amtsleiter der städtischen Verwaltung rund um Bürgermeister Michael Modde (parteilos) haben sich ziemlich viel vorgenommen. Die Tagesordnung des öffentlichen Teiles umfasst nicht weniger als neunzehn teils diskussionsintensiv erscheinende Punkte.

Einige Zeit wird – wie schon in Neustadt und in Triptis – die Vorstellung des Entwurfs der Machbarkeitsstudie im Hinblick auf eine Landesgartenschau Orlatal 2028 in Anspruch nehmen. Die Sanierung des Bades am Wald, der Stadtumbau Ost an den Beispielen Neustädter Straße 50 und Turmstraße 22 sowie der Umgang mit einer der Eisenbahnbrücken in Öpitz sind einige mehrerer Bauangelegenheiten.

Auch die Teileinfriedung des Teiches in Pößneck-Ost wird diskutiert

Die Birso/UBV-Fraktion greift die schwebende Frage einer Hundesteuer-Erhöhung mit einem eigenen Vorschlag auf. Und die AfD will, dass etwa zum Schutz spielender Kinder die Teileinfriedung des Teiches in Pößneck-Ost geprüft wird.

Die Grüne/SIP-Fraktion macht ihre Drohung aus der Juni-Sitzung wahr und zwingt den Stadtrat auch dieses Mal mit drei Anträgen zu Diskussionen, die sie für wichtig hält. Unter anderem geht es um das Thema „Schwammstadt/Sponge-City Pößneck“, was nichts mit der Comic-Figur Spongebob Schwammkopf zu tun hat, sondern ein neueres, kostensparendes und ressourcenschonendes Regenwassernutzungskonzept beschreibt.

Zur Sitzung sind die aktuellen Infektionsschutzregelungen einzuhalten.