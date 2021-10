Stadtrat Triptis einstimmig für Landesgartenschau

Triptis. Die Stadträte von Pößneck und Neustadt hatten vorgelegt, am Dienstagabend wurde von den Gremiumsmitgliedern in Triptis nachgezogen.

Einstimmig billigten sie nach einer detaillierten Präsentation zu den Investitionen und Kostenstrukturen die Machbarkeitsstudie für eine Landesgartenschau Orlatal 2028.

Am heutigen Donnerstag wird die mit der Ausarbeitung beauftragte Fachgesellschaft für Umweltplanung und Stadtentwicklung aus Markkleeberg die 70-seitige Dokumentation plus Anlagenband in gedruckter Form an Vertreter der drei Städte übergeben. In den folgenden Tagen soll die Broschüre dann auf die Reise gehen. Die Unterlagen müssen bis 31. Oktober beim Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft eingereicht sein.