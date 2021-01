Stadtverwaltung Neustadt bleibt weiter erreichbar

Auch während des Lockdowns bleibt die Stadtverwaltung Neustadt weiterhin für die Bürger erreichbar. Für alle Anliegen sei der Bürgerservice im Rathaus die erste Anlaufstelle. „Über eine Terminvergabe erhält man, unerheblich welchen Sachbereich betreffend, Unterstützung“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Ob die Bürger einen Pass beantragen möchten, Fragen zur Sanierung haben, ordnungsrechtliche Angelegenheiten klären, oder ein Aufgebot bestellen möchten, ganz gleich welches Anliegen sie haben, könnten Termine einfach verbindlich im Bürgerservice angemeldet werden. „Die Mitarbeiterinnen nehmen sich den Anfragen an und leiten diese im Bedarfsfall mit direkter Terminvereinbarung an die zuständigen Sachbearbeiter weiter. Diese Termine können nun auch abseits der bisher geltenden Öffnungszeiten vereinbart werden“, so die Mitteilung weiter. Somit würden die verschieden Öffnungszeiten, etwa beim Meldewesen und der Gewerbebehörde, der Stadtkasse, dem Standesamt und den weiteren Verwaltungsstellen, entfallen. Darüber hinaus seien nun auch Bareinzahlungen barrierefrei im Bürgerservice möglich.

Bürgerservice im Erdgeschoss des Rathauses



Der Bürgerservice, der im Erdgeschoss des Rathauses zu finden ist, ist die zentrale Anlaufstelle für alle Anliegen, die bei der Stadtverwaltung Neustadt erledigt werden können. Terminvereinbarungen sind während der Öffnungszeiten telefonisch unter (036481) 850 oder jederzeit per E-Mail an buergerservice@neustadtanderorla.de möglich. Der Bürgerservice kann montags von 7 bis 15 Uhr, dienstags von 9 bis 18 Uhr, mittwochs von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr, donnerstags von 9 bis 17 Uhr sowie freitags von 9 bis 13 Uhr aufgesucht werden. Außerdem ist dieser jeden zweiten Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Touristinformation im Lutherhaus



„Die Touristinformation ist ebenso wie die städtischen Museen aufgrund der geltenden Thüringer Verordnung bis auf weiteres geschlossen“, heißt es weiter. Ein Besuch sei nach vorheriger Terminvereinbarung für Anliegen wie beispielsweise den Kauf oder die Rückgabe von Veranstaltungskarten, den Erwerb von Büchern, Wanderkarten oder Souvenirs trotzdem möglich. Termine können werktags von 9 bis 12 Uhr telefonisch unter (036481) 85 121 oder jederzeit per E-Mail an touristinfo@neustadtanderorla.de vereinbart werden.

Stadtbibliothek

Auch die Stadtbibliothek ist aufgrund der Thüringer Verordnung weiter geschlossen. Für alle Nutzer bleibe die Möglichkeit, sich die gewünschten Medien rund um die Uhr über ein Online-Bestellformular unter https://www.neustadtanderorla.de/kultur_tourismus/stadtbibliothek/ oder von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr telefonisch zu reservieren. Die Mitarbeiter der Bibliothek vereinbaren im Anschluss einen Termin für die Selbstabholung beziehungsweise Lieferung bis vor die Haustür. Das Online-Angebot über ThueBIBnet könne mit einem gültigen Bibliotheksausweis jederzeit und ortsunabhängig genutzt werden, so die Mitteilung abschließend.