Stadtverwaltung Pößneck vorsorglich geschlossen

Pößneck Die Stadtverwaltung Pößneck ist heute und morgen für den Publikumsverkehr geschlossen. Ebenso sind heute und morgen die Stadtinformation, das Stadtmuseum und die Stadtbibliothek in Pößneck geschlossen.

Hintergrund ist, dass der 57-jährige Corona-Infizierte aus Pößneck, der im Saalfelder Krankenhaus isoliert ist, Ende der vergangenen Woche das Bauamt der Stadt Pößneck aufgesucht hatte. Eine städtische Mitarbeiterin sei vorsorglich nach Hause geschickt worden.

Darüber informierte der Pößnecker Bürgermeister Michael Modde (parteilos). Er betonte, dass sämtliche Mitarbeiter während der regulären Öffnungszeiten telefonisch zu erreichen seien.

Gesundheitsamtlich noch nicht bestätigten Hinweisen zufolge, sollen in den vergangenen Tagen Pößnecker in dreistelliger Zahl mit dem Infizierten in näherem Kontakt gewesen sein.

Im Pößnecker Rathaus wird im Laufe des Dienstagvormittages geprüft, ob und welche Veranstaltungen in den nächsten Tagen abgesagt werden können oder sollten.