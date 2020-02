Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Streik bei Elis in Neustadt: Bedrohung vorgeworfen

Der Arbeitskampf beim Textildienstleister Elis in Neustadt ist am Dienstag in die nächste Runde gegangen. Nachdem die Mitarbeiter am 11. Februar erstmals in den Warnstreik getreten waren, wurde die Arbeit nun erneut niedergelegt und ein Aktionstag durchgeführt.

Gemeinsam zogen etwa 50 Mitarbeiter der Frühschicht mit Vertretern der Industriegewerkschaft (IG) Metall vom Betriebsgelände im Gewerbegebiet in Molbitz in Richtung Stadtzentrum, um auf dem Markt eine Kundgebung zu veranstalten. Mitarbeiter der Spätschicht zogen am Nachmittag erneut zum Rathaus. „Wir haben dem Arbeitgeber mehrfach die Möglichkeit gegeben, den Konflikt im Betrieb zu lösen – am Verhandlungstisch. Jetzt gehen wir in die Öffentlichkeit, um die Leute hier in Neustadt darauf aufmerksam zu machen, was die Kollegen erreichen wollen“, erklärte Franziska Wolf von der IG Metall Jena-Saalfeld. Die IG Metall fordert für die rund 180 Mitarbeiter, die in der Produktion des Unternehmens tätig sind, die Grundlöhne vom bisher gezahlten gesetzlichen Mindestlohn von 9,35 Euro pro Stunde auf 10,10 Euro anzuheben. Zudem sollen Urlaubs- und Weihnachtsgeld eingeführt und die Urlaubstage von derzeit 24 auf 30 Tage im Jahr erhöht werden. Der Arbeitgeber habe jedoch bisher lediglich freiwillige Leistungen auf Prämienbasis angeboten. So konnten sich Gewerkschaft und Geschäftsleitung trotz mehrerer Verhandlungsrunden bisher nicht einigen. Die Mitarbeiter von Elis zogen vom Betriebsgelände im Gewerbegebiet in Molbitz zum Neustädter Markt. Foto: Foto: Martin Schöne Mittlerweile habe sich die Tarifauseinandersetzung nach Angaben der Gewerkschaft sogar noch weiter verschärft. So habe der Arbeitgeber vergangene Woche als Reaktion auf den Warnstreik Teile der Produktion an andere Standorte verlagert. Die IG Metall wolle nun rechtlich dagegen vorgehen. „Die Verlagerung der Produktion hätte zunächst dem Betriebsrat mitteilen müssen. Das wurde aber nicht gemacht“, begründete Franziska Wolf diesen Schritt. Und sie erhebt weitere Vorwürfe. „Der Arbeitgeber hat Mitarbeiter mit Migrationshintergrund bedroht, dass sie ihren Job und damit auch ihre Aufenthaltsgenehmigung verlieren, wenn sie sich am Streik beteiligen“, sagt sie. Auch Gewerkschaftsmitgliedern sei angedroht worden, dass ihre Arbeitsverträge nicht verlängert würden. Die IG Metall prüfe deshalb jetzt, Strafanzeigen wegen Nötigung zu erstatten. Darüber hinaus habe man dem Betriebsrat nach Streikbeginn am Dienstag den Zutritt in die Firma verweigert. „Das konnte dann erst mit Hilfe der Polizei geregelt werden“, sagte Franziska Wolf. Bei der Kundgebung auf dem Marktplatz rief die Gewerkschafterin auch die Neustädter auf, die Elis-Belegschaft bei ihrem Kampf zu unterstützen. Sie verwies unter anderem darauf, dass den Angestellten die Altersarmut drohe und dass im Alltag kaum Spielraum für außerordentliche Ausgaben bleibe. Ginge beispielsweise der Kühlschrank kaputt, sei es für die Mitarbeiter bei einem Stundenlohn von 9,35 Euro schon eine große Herausforderung, für Ersatz zu sorgen. „Wir wollen, dass es für die Kollegen zum Leben reicht und nicht nur zum überleben“, unterstricht Franziska Wolf. Lohn soll zum Leben reichen Beistand gab es auch von anderen Akteuren. So war erneut Constanze Truschzinski, amtierende Vorsitzende des Kreisverbandes Saale-Orla des Deutschen Gewerkschaftsbundes, mit vor Ort, ebenso Helen Kramer, die in Vertretung für Lena Saniye Güngör (Die Linke), Sprecherin für Arbeit und Gewerkschaftspolitik im Thüringer Landtag, nach Neustadt gekommen war. „Frau Güngör ist schockiert, wie der Arbeitskampf eskaliert und wie der Arbeitgeber im Allgemeinen mit den Mitarbeitern umgeht und sich gegen deren Grundrechte stellt. Und sie ist auch absolut schockiert darüber, wie auf die Migranten im Betrieb Druck aufgebaut wird“, sagte Helen Kramer. Güngör werde nun an weitere Landtags- und Kreistagsabgeordnete herantreten, um deren Unterstützung zu gewinnen. „Ich bin seit 26 Jahren im Betrieb beschäftigt und habe schon viel mitgemacht. Aber was da jetzt abgeht, ist die absolute Spitze und eine riesengroße Sauerei“, bemerkte auch Gudrun Behrend bei der Kundgebung. Die Aktion wurde auch von den Besuchern des Markttages neugierig beobachtet. Zwei Damen waren sich einig: „Es ist gut, wenn die Mitarbeiter den Mut haben, für ihre Forderungen einzutreten. Man kann sich ja nicht alles gefallen lassen. Ob das allerdings was bewirkt, da sind wir uns nicht sicher.“ IG Metall will Kunden anschreiben Weitere Aktionen sind laut Franziska Wolf bereits in Planung. So wolle man unter anderem die Kundenbetriebe anschreiben, denn diese wüssten oft nicht, unter welchen Bedingungen in Unternehmen gearbeitet werde. Ferner wolle man darauf hinweisen, dass es weiterhin Arbeitskampfmaßnahmen geben wird und deshalb damit gerechnet werden müsse, dass Elis sie nicht beliefern könne. Die Niederlassungsleitung von Elis war am Dienstag zu keiner Stellungnahme gegenüber der Redaktion bereit. Die Elis GmbH ist als Textildienstleister für den Bereich Healthcare (Gesundheit und Pflege) tätig. Hauptkunden sind Krankenhäuser und Altenheime, die pro Tag etwa 40 Tonnen Wäsche in Neustadt waschen lassen.